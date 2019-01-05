Как приготовить рыбу горячего копчения в рукаве для запекания

Ингредиенты:

Рыба

Соль

Жидкий дым

Приготовление:

Натираем рыбу хорошенько крупной солью, особенно внутри. Оставляем на 30-40 минут. Потом обмазываем жидким дымом.

Кладем рыбу в пакет для запекания. Завязываем с обеих сторон и ставим в максимально разогретую духовку.

Запекаем от 15 до 40 минут (зависит от размера рыбы).

Рыбка хороша и в горячем виде, но все же лучше полностью остудить.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Татьяна Полякова