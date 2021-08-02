Отец научил солить огурцы на зиму. Бочковые огурцы: холодный способ без кипятка и уксуса

Хороший способ мариновать огурцы без уксуса с использованием холодной воды. Берите по вкусу зелень, которую вы всегда добавляете в консервацию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы;
соль, 1 кг;
острый перец, чеснок, по вкусу;
вода чистая, 10 л.
Процесс приготовления
В чистой и холодной воде растворяем соль.
В банки раскладываем зелень, чеснок и укладываем огурцы.
Заливаем маринадом.
Совет: горчицу лучше не добавлять, чтобы она не нарушала процесс брожения. Травы и специи по вкусу.
Накрываем крышками банки и оставляем на 5 – 6 дней до тех пор, пока не прекратится процесс брожения.
После этого промываем огурцы в чистой воде. Рассол сливаем с банок.
В банки вливаем чистую воду, закручиваем крышками и ставим на хранение в подвал или в кладовку.
Рассол можно перекипятить и варить на нем рассольник, использовать для маринада других огурцов – получаются отличные малосольные огурчики, если сильно не передержите их в маринаде.
Огурцы хранятся довольно долго, несколько лет, получаются хрустящие и очень вкусные.
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