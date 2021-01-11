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Лосось запечённые в фольге: благородный лосось-украшение любой трапезы

Лосось запеченный в фольге получается сытным, сочным, а медово – цитрусовые нотки придадут блюду особые нотки. Этот вариант приготовления рыбы станет для всех незабываемым.

Лосось запеченный в духовке: ингредиенты

Лосось запечённые в фольге

  1. 25 (двадцать пять) гр – лимона
  2. 400 (четыреста) гр – лосося
  3. 25 (двадцать пять) гр – лайма
  4. 1 (одна) ч. ложка – меда
  5. Соль, острый молотый перец по вкусу
  6. 40 (сорок) гр – сливочного масла
  7. Пол зубчика чеснока

Лосось запеченный в духовке: рецепт

Лосось запечённые в фольге

  • Будем запекать в фольге. Филе лосося хорошо промойте
  • Форму для запекания застелите фольгой. Обязательное правило: блестящая сторона внутри, а снаружи – матовая
  • Лайм и лимон нарежьте тонкими кольцами и распределите равномерно на фольге. Посыпьте солью
  • Рыбу выложите кожицей вниз. Посолите и поперчите по вкусу
  • Сделаем маринад. Растопим сливочное масло. Измельчим чеснок. Польем рыбу маринадом. Заверните фольгу и отправьте лосося запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут

Лосось запеченный в духовке готов!

Лосось запечённые в фольге

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