Лосось запечённые в фольге: благородный лосось-украшение любой трапезы

Лосось запеченный в фольге получается сытным, сочным, а медово – цитрусовые нотки придадут блюду особые нотки. Этот вариант приготовления рыбы станет для всех незабываемым.
Лосось запеченный в духовке: ингредиенты
- 25 (двадцать пять) гр – лимона
- 400 (четыреста) гр – лосося
- 25 (двадцать пять) гр – лайма
- 1 (одна) ч. ложка – меда
- Соль, острый молотый перец по вкусу
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
- Пол зубчика чеснока
Лосось запеченный в духовке: рецепт
- Будем запекать в фольге. Филе лосося хорошо промойте
- Форму для запекания застелите фольгой. Обязательное правило: блестящая сторона внутри, а снаружи – матовая
- Лайм и лимон нарежьте тонкими кольцами и распределите равномерно на фольге. Посыпьте солью
- Рыбу выложите кожицей вниз. Посолите и поперчите по вкусу
- Сделаем маринад. Растопим сливочное масло. Измельчим чеснок. Польем рыбу маринадом. Заверните фольгу и отправьте лосося запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут
Лосось запеченный в духовке готов!
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