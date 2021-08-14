Почему я стала замораживать сыр. Известный способ, но мало кто им пользуется

Сыр на сегодняшний момент стоит баснословных денег, а потому, когда остается небольшой кусочек сыра, то отправить его в мусорное ведро рука не поднимается.
Но сыр — молочный скоропортящийся продукт. Его сроки хранения крайне ограничены.
Если его не съесть и не использовать, то сыр заплесневеет, а значит рано или поздно все равно окажется в мусорном ведре.
Однако, я нашла отличный вариант продлить «жизнь» сыра.
Вариант первый
Итак, если у Вас завалялся в холодильнике небольшой кусочек сыра, который никто не собирается есть в ближайшем будущем, то его из обычного холодильника нужно просто переложить в морозильную камеру.
Молочные продукты, в том числе и сыр, не теряют при заморозке ни своих вкусовых свойств, ни полезных качеств.
А вот срок годности этот трюк продлевает значительно.
После разморозки сыр можно будет нарезать на сырную тарелку (замороженный сыр и резать намного проще) или использовать, добавляя в любые блюда.
Вариант второй
А еще лучше сыр перед заморозкой сразу натереть на терке, переложить его в пакет, и заморозить уже тертый сыр.
Этот способ мне нравится больше, чем первый вариант.
Это намного упрощает приготовление блюд — пиццы макарон с сыром и других.
Тертый сыр при заморозке не склеивается, не превращается в единый замерзший комок, а остается рассыпчатым.
Его не требуется размораживать перед использованием. Блюдо можно посыпать сразу.
Замораживать можно любой сыр. Единственное, что я не замораживала плавленые сырки и сычужный продукт (это я вообще не покупаю).
А Вы знали про такой способ хранения сыра?
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