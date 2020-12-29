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Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

Картофельная запеканка с курицей и грибами! Хотите чего-нибудь не стандартного и вкусненького на ужин? Тогда картофельная запеканка с курицей и грибами Вас ждет. Приготовить такую запеканку несложно, да и времени то уходит совсем немного. Так что еще один рецептик для Вашей записной книжечки.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: ингредиенты

  • килограмм картофеля

Картофельная запеканка с курицей и грибами

  • двести пятьдесят граммов грибов
  • сто пятьдесят граммов репчатого лука
  • сто граммов моркови
  • шестьсот граммов куриного филе
  • одно яйцо
  • пятьдесят граммов сливочного масла

Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

  • две столовые ложки растительного масла
  • семьдесят миллилитров молока
  • соль – по вкусу
  • половина чайной ложки черного молотого перца

Картофельная запеканка с курицей и грибами: приготовление

Начать нужно с картофеля:

  • Картофель почистить, помыть и порезать пополам.
  • Переложить в кастрюлю, залить горячей подсоленной водой и поставить на огонь.

Картофельная запеканка с курицей и грибами

  • Варить картофель до готовности.

Пока картофель варится, следует приготовить начинку:

  • Репчатый лук почистить, и порезать нетолстыми четверть кружками.
  • В сковороду влить растительное масло и отправить туда порезанный лук.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

  • Перемешивая, тушить на среднем огне в течение двух минут.
  • Морковь помыть, почистить и порезать тонкими четверть кружочками.
  • Морковку отправить к луку.
  • Морковь с луком тушить на среднем огне в течение двух минут.
  • Куриное филе помыть и порезать мелкими кусочками.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

  • Порезанные куриные кусочки отправить к овощам в сковороду.
  • Все перемешать деревянной лопаточкой.
  • Посолить, поперчить, вновь перемешать. Тушить на среднем огне в течение двух минут.
  • Шампиньоны помыть и порезать кусочками.
  • Отправить в сковороду к остальным компонентам.
  • Перемешать, закрыть сковороду крышкой и тушить на слабом огне примерно десять минут.

А теперь нужно оформить и запечь запеканку:

  • Когда картофель сварится, слить воду, положить в кастрюлю кусочек сливочного масла и толкушкой размять картофель в пюре.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

  • К нему же вбить яйцо и снова размять.
  • Затем влить теплое молоко и продолжать разминать до получения однородной массы.
  • Стенки и дно формы для запекания смазать растительным маслом.
  • Выложить туда половину картофельного пюре и равномерно распределить его по поверхности.
  • Хорошенечко разровнять силиконовой лопаточкой.
  • Поверх картофельного пюре выложить приготовленную начинку.
  • Равномерно распределить и разровнять ее.
  • И снова положить оставшееся пюре и разровнять его.
  • Отправить форму с содержимым в разогретую до ста девяноста градусов духовку.
  • Выпекать в течение тридцати пяти минут.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

Вот и готова наша вкуснейшая картофельная запеканка с курицей и грибами.

Достаньте ее из духовки, украсьте мелко нарезанной зеленью и подайте к столу.

Обалдеть, какое блюдо!

Картофельная запеканка с курицей и грибами: готова

Приятного аппетита!

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