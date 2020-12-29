Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

Картофельная запеканка с курицей и грибами! Хотите чего-нибудь не стандартного и вкусненького на ужин? Тогда картофельная запеканка с курицей и грибами Вас ждет. Приготовить такую запеканку несложно, да и времени то уходит совсем немного. Так что еще один рецептик для Вашей записной книжечки.

Картофельная запеканка с курицей и грибами: ингредиенты

килограмм картофеля

двести пятьдесят граммов грибов

сто пятьдесят граммов репчатого лука

сто граммов моркови

шестьсот граммов куриного филе

одно яйцо

пятьдесят граммов сливочного масла

две столовые ложки растительного масла

семьдесят миллилитров молока

соль – по вкусу

половина чайной ложки черного молотого перца

Картофельная запеканка с курицей и грибами: приготовление

Начать нужно с картофеля:

Картофель почистить, помыть и порезать пополам.

Переложить в кастрюлю, залить горячей подсоленной водой и поставить на огонь.

Варить картофель до готовности.

Пока картофель варится, следует приготовить начинку:

Репчатый лук почистить, и порезать нетолстыми четверть кружками.

В сковороду влить растительное масло и отправить туда порезанный лук.

Перемешивая, тушить на среднем огне в течение двух минут.

Морковь помыть, почистить и порезать тонкими четверть кружочками.

Морковку отправить к луку.

Морковь с луком тушить на среднем огне в течение двух минут.

Куриное филе помыть и порезать мелкими кусочками.

Порезанные куриные кусочки отправить к овощам в сковороду.

Все перемешать деревянной лопаточкой.

Посолить, поперчить, вновь перемешать. Тушить на среднем огне в течение двух минут.

Шампиньоны помыть и порезать кусочками.

Отправить в сковороду к остальным компонентам.

Перемешать, закрыть сковороду крышкой и тушить на слабом огне примерно десять минут.

А теперь нужно оформить и запечь запеканку:

Когда картофель сварится, слить воду, положить в кастрюлю кусочек сливочного масла и толкушкой размять картофель в пюре.

К нему же вбить яйцо и снова размять.

Затем влить теплое молоко и продолжать разминать до получения однородной массы.

Стенки и дно формы для запекания смазать растительным маслом.

Выложить туда половину картофельного пюре и равномерно распределить его по поверхности.

Хорошенечко разровнять силиконовой лопаточкой.

Поверх картофельного пюре выложить приготовленную начинку.

Равномерно распределить и разровнять ее.

И снова положить оставшееся пюре и разровнять его.

Отправить форму с содержимым в разогретую до ста девяноста градусов духовку.

Выпекать в течение тридцати пяти минут.

Вот и готова наша вкуснейшая картофельная запеканка с курицей и грибами.

Достаньте ее из духовки, украсьте мелко нарезанной зеленью и подайте к столу.

Обалдеть, какое блюдо!

Картофельная запеканка с курицей и грибами: готова

Приятного аппетита!