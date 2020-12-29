Картофельная запеканка с курицей и грибами: так и хочется добавочки

Картофельная запеканка с курицей и грибами! Хотите чего-нибудь не стандартного и вкусненького на ужин? Тогда картофельная запеканка с курицей и грибами Вас ждет. Приготовить такую запеканку несложно, да и времени то уходит совсем немного. Так что еще один рецептик для Вашей записной книжечки.
Картофельная запеканка с курицей и грибами: ингредиенты
- килограмм картофеля
- двести пятьдесят граммов грибов
- сто пятьдесят граммов репчатого лука
- сто граммов моркови
- шестьсот граммов куриного филе
- одно яйцо
- пятьдесят граммов сливочного масла
- две столовые ложки растительного масла
- семьдесят миллилитров молока
- соль – по вкусу
- половина чайной ложки черного молотого перца
Картофельная запеканка с курицей и грибами: приготовление
Начать нужно с картофеля:
- Картофель почистить, помыть и порезать пополам.
- Переложить в кастрюлю, залить горячей подсоленной водой и поставить на огонь.
- Варить картофель до готовности.
Пока картофель варится, следует приготовить начинку:
- Репчатый лук почистить, и порезать нетолстыми четверть кружками.
- В сковороду влить растительное масло и отправить туда порезанный лук.
- Перемешивая, тушить на среднем огне в течение двух минут.
- Морковь помыть, почистить и порезать тонкими четверть кружочками.
- Морковку отправить к луку.
- Морковь с луком тушить на среднем огне в течение двух минут.
- Куриное филе помыть и порезать мелкими кусочками.
- Порезанные куриные кусочки отправить к овощам в сковороду.
- Все перемешать деревянной лопаточкой.
- Посолить, поперчить, вновь перемешать. Тушить на среднем огне в течение двух минут.
- Шампиньоны помыть и порезать кусочками.
- Отправить в сковороду к остальным компонентам.
- Перемешать, закрыть сковороду крышкой и тушить на слабом огне примерно десять минут.
А теперь нужно оформить и запечь запеканку:
- Когда картофель сварится, слить воду, положить в кастрюлю кусочек сливочного масла и толкушкой размять картофель в пюре.
- К нему же вбить яйцо и снова размять.
- Затем влить теплое молоко и продолжать разминать до получения однородной массы.
- Стенки и дно формы для запекания смазать растительным маслом.
- Выложить туда половину картофельного пюре и равномерно распределить его по поверхности.
- Хорошенечко разровнять силиконовой лопаточкой.
- Поверх картофельного пюре выложить приготовленную начинку.
- Равномерно распределить и разровнять ее.
- И снова положить оставшееся пюре и разровнять его.
- Отправить форму с содержимым в разогретую до ста девяноста градусов духовку.
- Выпекать в течение тридцати пяти минут.
Вот и готова наша вкуснейшая картофельная запеканка с курицей и грибами.
Достаньте ее из духовки, украсьте мелко нарезанной зеленью и подайте к столу.
Обалдеть, какое блюдо!
Картофельная запеканка с курицей и грибами: готова
Приятного аппетита!
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