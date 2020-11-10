10 простых рецептов праздничных канапе ❄

Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — идеальная закуска для праздничного стола или фуршета. Готовить их можно из любых продуктов, руководствуясь вкусом и правилами сочетаемости.

✔ Розочки



Для приготовления этих «романтичных» канапе понадобится слабосоленая или копченая рыба, нарезанная тонкими пластами, сливочный сыр и хлеб, например, багет. Хлеб нарезать на кусочки толщиной до 0,5 см. Если вы не нашли багет, то можно из кусочков обычного батона вырезать кружочки вырубкой для печенья. На хлеб нанести слегка подсоленный сливочный сыр. Кроме того, в сыр можно добавить мелко нарезанную зелень. Тонкий длинный кусочек рыбы свернуть спиралью и установить вертикально на сыр. Нежные, вкусные и очень красивые канапе готовы.

✔ Мухоморчики



Для канапе понадобятся отваренные и очищенные перепелиные яйца, помидоры черри, зелень и майонез или сливочный сыр. Помидоры разрезать пополам, мякоть аккуратно вычистить ложечкой. На шпажку нанизывать помидорчики и яйца, формируя грибочки. С помощью зубочистки майонезом или сливочным сыром нанести белые крапинки на шляпки грибов. Внизу грибочков можно майонезом приклеить листики петрушки.

✔ Улитки

Очень необычные и запоминающиеся канапе можно сделать из совершенно обычного набора продуктов.

На кусочек хлеба нанести сливочный сыр. Из огурца вырезать «тельце» улитки по форме напоминающее запятую. Тонкий и длинный кусочек красной рыбы сложить вдоль пополам, положить тонкий кусочек сыра и завернуть спираль — раковину. Надеть на шпажку спираль, затем «тельце» из огурца и воткнуть шпажку в хлеб со сливочным сыром. Теперь добавить детали. Из болгарского перца можно вырезать зонтик и нанизать его сверху на шпажку. Из кусочка перца или помидора вырезать крохотную полосочку — ротик и приклеить сливочным сыром, глазки — горошины перца — также закрепить сыром.

✔ Многослойные канапе



Очень эффектно смотрятся многослойные канапе. Несмотря на длинное описание, готовятся они очень просто. Нарезать одинаковые по толщине куски черного и белого хлеба. Лучше брать «кирпичик», чтоб куски были квадратной или прямоугольной формы. Кусок черного хлеба намазать сливочным сыром, выложить тонко нарезанные огурцы и посолить. Белый кусок хлеба смазать сливочным сыром и выложить смазанной стороной на огурцы. Теперь смазать сливочным сыром верх белого куска, на него выложить рыбу, накрыть смазанным куском черного хлеба. И повторить действия, прослоив, например, тонкими кусочками болгарского перца или помидора. Завершить куском белого хлеба. Сборка чем-то напоминает сборку торта. Воткнуть шпажки в многослойный бутерброд на одинаковом расстоянии. Между шпажками разрезать бутерброд накрест на квадратики, на каждой шпажке остается многослойное квадратное канапе.

✔ Канапе с паштетом



Очень красиво можно подать любой паштет или форшмак. На сухарики или крекеры из кондитерского мешка с зубчатой насадкой отсадить паштет. Украсить можно кусочком перца, огурца, оливки и зеленью.

✔ Сырные шашлычки

Интересная идея подачи сырной нарезки в виде канапе или шашлычков. Несколько сортов сыра нарезать на кубики со стороной около 1 см. Крупный виноград разрезать пополам и извлечь косточки. Если виноград сорта «кишмиш» небольшого размера, то его можно не разрезать. Поочередно нанизывать на шпажки кусочки сыра и винограда. Рекомендуется подавать к вину.

✔ Пингвины



Для создания забавных «пингвинчиков» понадобятся крупные и мелкие оливки без косточек, моцарелла, морковь. Из моркови нарезать тоненькие кружочки. Вырезать в морковных кружочках небольшие сектора-треугольнички. Треугольники будут клювами, а кружочки — лапками. Из моцареллы вырезать небольшие полосы, крупные оливки разрезать вдоль с одной стороны, вставить кусочки моцареллы. В маленькую оливку вставить кусочек моркови «клювик». Собрать пингвинов: надеть на шпажку маленькую оливку с клювиком, большую оливку с кусочком моцареллы и последним — кружочек моркови — «лапки». Поставить пингвинчиков на лапки. Канапе готовы!

✔ Кораблики



Совершенно несложные, но симпатичные канапе-кораблики. Сделать «лодочку»: из хлеба вырезать небольшие полоски, сверху выложить полоску колбасы, полоску огурца. На шпажку надеть кусочек сыра побольше и кусочек поменьше, имитируя паруса. Воткнуть шпажку в основание — «лодочку». Сверху на шпажку можно прикрепить «флажок» из болгарского перца или морковки.

✔ Канапе-волны

Очень эффектно смотрятся объемные волнистые канапе. На кусочек хлеба выложить кусочек помидора и сыра. Надеть на шпажку тонко нарезанную колбасу, полоски огурца, воткнуть шпажку в основание. Завершить можно половинкой оливки. Вместо колбасы волной можно нанизать тонко нарезанный сыр.

✔ Крючочки

Нежные и легкие канапе с креветками, огурцом и сливочным сыром обязательно понравятся любителям морепродуктов. Огурец нарезать тонкими полосками. Очень удобно делать это ножом для сыра или картофелечисткой. На серединку полоски выложить массу из сливочного сыра с зеленью и солью, на сыр выложить хвостик креветки. Завернуть рулетиком и надеть на шпажку. Установить рулетик на кусочек хлеба или крекер.