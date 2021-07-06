Торт-суфле Персик без выпечки. Нежное лакомство с любимыми фруктами без лишних хлопот

Торт-суфле Персик без выпечки готовится очень быстро и имеет отменный вкус.
Торт-суфле Персик без выпечки:
- Персики – 550-650 г. (от пятьсот пятидесяти до шестьсот пятидесяти граммов)
- Сливки – 1 ст. (один стакан)
- Сливки для декора – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Сгущёнка – 65 г. (шестьдесят пять грамм)
- Печенье галетного типа – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Сметана высокой жирности (или аналогичный йогурт) – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сливочное масло – 85 г. (сто восемьдесят грамм)
- Желатин листами или любой другой – 12 г. (двенадцать грамм)
- Сахарная пудра – 30 г. (тридцать грамм)
- Пудра для декора – 30 г. (тридцать грамм)
Способ приготовления:
- Блендером или другим способом создайте крошку из печенья.
- Масло топите, введите к печенью и вымешайте.
- Массу разложите в форме, предварительно застелите пергаментным листом.
- Используйте стакан для уплотнения и ставьте в холодильник.
- С персиков или нектаринов снимите кожицу, формируйте кусочками. Проработайте блендером больше половины персиков.
- Введите в желатин воду и оставьте, пока не набухнет.
- Взбейте сливки, вводите пудру, сметану и ещё раз взбейте. Смесь должна получиться однородной. Соедините с желатином.
- Введите измельчённые персики, вымешайте и положите поверх основы из печенья, разровняйте.
- Накройте полиэтиленом и до застывания уберите в холод.
- Взбейте пудру и сливки, смесь должна стать густой, положите в пакет, выдавите декор на торт, разложите кусочки персиков.
Торт-суфле Персик без выпечки — красивый и вкусный десерт.
Пеките на здоровье!
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