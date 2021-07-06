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Торт-суфле Персик без выпечки. Нежное лакомство с любимыми фруктами без лишних хлопот

Торт-суфле Персик без выпечки готовится очень быстро и имеет отменный вкус.

Торт-суфле Персик без выпечки:

Торт-суфле Персик без выпечки

  1. Персики – 550-650 г. (от пятьсот пятидесяти до шестьсот пятидесяти граммов)
  2. Сливки – 1 ст. (один стакан)
  3. Сливки для декора – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  4. Сгущёнка – 65 г. (шестьдесят пять грамм)
  5. Печенье галетного типа – 120 г. (сто двадцать грамм)
  6. Сметана высокой жирности (или аналогичный йогурт) – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  7. Сливочное масло – 85 г. (сто восемьдесят грамм)
  8. Желатин листами или любой другой – 12 г. (двенадцать грамм)
  9. Сахарная пудра – 30 г. (тридцать грамм)
  10. Пудра для декора – 30 г. (тридцать грамм)

Способ приготовления:

  • Блендером или другим способом создайте крошку из печенья.
  • Масло топите, введите к печенью и вымешайте.
  • Массу разложите в форме, предварительно застелите пергаментным листом.
  •  Используйте стакан для уплотнения и ставьте в холодильник.
  • С персиков или нектаринов снимите кожицу, формируйте кусочками. Проработайте блендером больше половины персиков.
  • Введите в желатин воду и оставьте, пока не набухнет.
  • Взбейте сливки, вводите пудру, сметану и ещё раз взбейте. Смесь должна получиться однородной. Соедините с желатином.
  • Введите измельчённые персики, вымешайте и положите поверх основы из печенья, разровняйте.
  •  Накройте полиэтиленом и до застывания уберите в холод.
  • Взбейте пудру и сливки, смесь должна стать густой, положите в пакет, выдавите декор на торт, разложите кусочки персиков.

Торт-суфле Персик без выпечки  — красивый и вкусный десерт.

Торт-суфле Персик без выпечки. Нежное лакомство с любимыми фруктами без лишних хлопот 2

Пеките на здоровье!

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