Апельсиновый крем: крем для праздничного торта — великолепный вкус и отличное настроение!

Апельсиновый крем! Если Вы собираетесь праздничный стол украсить апельсиновым тортом и уже подготовили бисквит, то обязательно приготовьте апельсиновый крем.
Апельсиновый крем: лучшее предложение
Апельсиновый крем мало того, что имеет густую консистенцию, как у заварного крема, но и обладает приятным и нежным вкусом с цитрусовыми нотками. Благодаря крему торт выглядит очень красиво и празднично на столе. А вкус – просто объедение!
Апельсиновый крем: ингредиенты
- два стакана апельсинового сока (необходимо четыре апельсина)
- полтора стакана сахарного песка
- два яйца
- две столовые ложки крахмала
- пятьдесят грамм сливочного масла
- чуть больше половины стакана кипятка
- апельсиновая цедра
- два полных стакана тридцатитрехпроцентных сливок
- три столовые ложки сахарной пудры
Апельсиновый крем: как приготовить
- Апельсиновую корку снять с одного апельсина при помощи овощерезки, положить в глубокую тарелку и залить кипятком.
- Апельсиновый сок залить в небольшую кастрюлю, добавить сахар, перемешать и поставить на огонь.
- Пока сок греется, разбить два яйца в отдельную емкость, влить апельсиновую воду без корок, добавить крахмал и хорошо перемешать венчиком до получения однородной массы.
- Как только апельсиновый сок начинает закипать, начинаем тонкой струйкой вливать апельсиново-яичную смесь. Необходимо все время перемешивать венчиком, чтобы яйца не свернулись. Варить до загустения. Как только масса начинает кипеть, необходимо снять с огня. По своей консистенции крем получается как заварной.
- Добавить в крем сливочное масло и вновь хорошо перемешать. Накрыть в контакт пищевой пленкой и остудить до комнатной температуры. Затем на час поместить в холодильник.
- Охлажденные сливки влить в отдельную емкость и взбить миксером на максимальной скорости до появления мягких пиков.
- Добавить сахарную пудру, апельсиновый крем (грамм сто с хвостиком нужно оставить на украшение торта). Взбить миксером на самой маленькой скорости.
Апельсиновый крем: готов
Все, апельсиновый крем готов. Он получается довольно-таки густым и, благодаря ему, мы можем легко собрать апельсиновый торт. Рецепт этого торта мы рассматривали ранее и, если хотите, можете обратиться по ссылке апельсинового торта.
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