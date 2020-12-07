Апельсиновый крем: крем для праздничного торта — великолепный вкус и отличное настроение!

Апельсиновый крем! Если Вы собираетесь праздничный стол украсить апельсиновым тортом и уже подготовили бисквит, то обязательно приготовьте апельсиновый крем.

Апельсиновый крем: лучшее предложение

Апельсиновый крем мало того, что имеет густую консистенцию, как у заварного крема, но и обладает приятным и нежным вкусом с цитрусовыми нотками. Благодаря крему торт выглядит очень красиво и празднично на столе. А вкус – просто объедение!

Апельсиновый крем: ингредиенты

два стакана апельсинового сока (необходимо четыре апельсина)

полтора стакана сахарного песка

два яйца

две столовые ложки крахмала

пятьдесят грамм сливочного масла

чуть больше половины стакана кипятка

апельсиновая цедра

два полных стакана тридцатитрехпроцентных сливок

три столовые ложки сахарной пудры

Апельсиновый крем: как приготовить

Апельсиновую корку снять с одного апельсина при помощи овощерезки, положить в глубокую тарелку и залить кипятком.

Апельсиновый сок залить в небольшую кастрюлю, добавить сахар, перемешать и поставить на огонь.

Пока сок греется, разбить два яйца в отдельную емкость, влить апельсиновую воду без корок, добавить крахмал и хорошо перемешать венчиком до получения однородной массы.

Как только апельсиновый сок начинает закипать, начинаем тонкой струйкой вливать апельсиново-яичную смесь. Необходимо все время перемешивать венчиком, чтобы яйца не свернулись. Варить до загустения. Как только масса начинает кипеть, необходимо снять с огня. По своей консистенции крем получается как заварной.

Необходимо все время перемешивать венчиком, чтобы яйца не свернулись. Варить до загустения. Как только масса начинает кипеть, необходимо снять с огня. По своей консистенции крем получается как заварной. Добавить в крем сливочное масло и вновь хорошо перемешать. Накрыть в контакт пищевой пленкой и остудить до комнатной температуры. Затем на час поместить в холодильник.

Охлажденные сливки влить в отдельную емкость и взбить миксером на максимальной скорости до появления мягких пиков.

Добавить сахарную пудру, апельсиновый крем (грамм сто с хвостиком нужно оставить на украшение торта). Взбить миксером на самой маленькой скорости.

Апельсиновый крем: готов

Все, апельсиновый крем готов. Он получается довольно-таки густым и, благодаря ему, мы можем легко собрать апельсиновый торт. Рецепт этого торта мы рассматривали ранее и, если хотите, можете обратиться по ссылке апельсинового торта.