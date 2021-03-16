Не успеваю покупать белокочанную капусту: показываю какую «вкусноту» готовлю из неё к обеду и к ужину (рецепт капустных котлет)

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных котлет капустных из белокочанной капусты. В последнее время я часто покупаю капусту, ведь это кладезь витаминов и источник необходимых минеральных веществ для нашего здоровья, особенно в весенне-осенний период.
Кстати, полезно знать, белокочанная капуста не теряет полезных свойств даже при термической обработке, будь она вареная или жареная, принесёт не меньше пользы, чем в свежем виде.
Готовлю из неё котлеты с мясом и без мяса, которые по вкусу нисколько не уступают мясным, делаю очень вкусные запеканки, и конечно же салаты. У нас в семье все любят капусту, а от вида и аромата котлет прямо слюнки текут…хоть на обед, хоть к ужину подавай, никто не отказывается. Делюсь полюбившимся рецептом.
1. «Капустники» Эти капустные котлеты с добавлением мясного фарша, получаются до того вкусные, что их можно по виду и по вкусу перепутать с мясными котлетами. Аромат исходящий из кухни во время их приготовления просто сводит с ума.
Рецепт:
- Капуста — 500 гр
- Фарш — 600 гр (подойдёт любой)
- Яйцо — 1 шт
- Лук репчатый — 2 шт (средних)
- Пармезан — 50 гр (по желанию)
- Соль — 1 ч. ложка
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление:
Капусту и лук нарезаю крупными кусочками и измельчаю (можно воспользоваться кухонным комбайном или блендером, или же за неимением таковых мясорубкой)
Заметка Из молодой белокочанной капусты, котлеты получаются особенно нежные и вкусные
Совет! Не упустите момент в сезон созревания капусты
В подходящую по размеру миску выкладываю измельчённую капусту с луком, добавляю фарш, яйцо, соль, перец по вкусу, натираю на мелкой тёрке небольшой кусочек сыра, если есть в наличии (можно обойтись без него, котлеты получатся не менее вкусными)
Хорошо перемешиваю до однородности, получается эластичная масса.
Формирую котлеты.
В сковороду наливаю растительное масло, разогреваю, котлеты обваливаю в муке (можно обвалять в панировочных сухарях) и жарю с двух сторон на небольшом огне под крышкой, чтобы хорошо приготовились до румяной золотистой корочки.
Котлеты уже готовы к употреблению, но, если сомневаетесь в готовности (вдруг капуста не успела дойти или мясо), для надёжности по желанию можно пропарить их на медленном огне переложив в сковороду, налить пару ложек воды и закрыть крышкой. Или можно переложить котлеты в форму для запекания, добавить пару ложек воды, закрыть фольгой и отправить на 15 минут в разогретую духовку. Я отправляю в духовку (это не обязательно, мне лично так нравится больше, котлеты получаются нежнее, сочнее и ароматнее).
Это очень вкусно! Разлетаются вмиг, хоть каждый день готовь. Из данного количества продуктов получается примерно 15-16 котлет среднего размера.
2. Капустные котлеты без грамма мяса, вкусное, полезное и всем доступное блюдо, которое поможет разнообразить семейное меню. Получаются очень сочные и ароматные с хрустящей корочкой, даже дети уплетают с огромным удовольствием.
Рецепт:
- Капуста белокочанная — 700 гр
- Манная крупа — 5 ст. ложек
- Яйцо — 2 шт
- Лук репчатый — 2 шт (среднего размера)
- Масло сливочное — 30-40 гр
- Соль — 1 ч. ложка
- Перец, сушёная зелень — по вкусу
Приготовление:
Мелко нашинкованную капусту опустить в кипящую воду и варить до полуготовности с момента закипания 5-10 минут. Готовую капусту нужно остудить, слить воду и хорошо отжать руками лишнюю влагу.
Мелко порезанный лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
В миску к отжатой капусте добавляем обжаренный лук, яйца, манку, соль, приправы (перец, укроп, петрушка. чеснок) по вкусу и хорошо вымешиваем, если жидковат, нужно добавить ещё немного манки. Овощной фарш готов. Теперь ему нужно немного постоять, где-то минут 7-10, чтобы манка набухла и можно формировать котлеты.
Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета и готовности под крышкой. Жарятся они очень быстро, из данного количества ингредиентов получается 12 -13 котлет.
Такие котлеты можно подать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясному блюду. При подаче можно использовать сметану или горчицу, грибной, сырный или томатный соус.
3. Салат из свежей капусты с помидорами. Рецепт этого салата у меня просят все, кто пробует его в первый раз. Салат очень и очень вкусный и готовится быстро, подавать к столу можно сразу, и хранится в холодильнике несколько дней, оставаясь свежим, даже становится ещё вкуснее.
Рецепт:
- Капуста — 500 гр.
- Помидоры — 2 — 3 шт.
- Чеснок — 2 -3 зубчика
- Растительное масло — 3-4 ст.ложки
- Соль — 0,5 ч. ложки
- Зелень — по вкусу
Приготовление: Капусту нашинкуем соломкой как можно тоньше, отправляем в миску ( я всегда капусту разминаю руками до выделения сока, она становится мягкая и сочная, готовая к употреблению), помидоры нарезаем кусочками, чеснок пропустим через пресс для чеснока, добавляем соль, зелень по вкусу, растительное масло и перемешиваем. Вкуснейший, пикантный салат готов! Хоть в будни, хоть в праздники!
Приятного аппетита!
Благодарю Вас, что прочитали мою статью. Надеюсь было полезно!
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