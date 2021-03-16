Не успеваю покупать белокочанную капусту: показываю какую «вкусноту» готовлю из неё к обеду и к ужину (рецепт капустных котлет)

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных котлет капустных из белокочанной капусты. В последнее время я часто покупаю капусту, ведь это кладезь витаминов и источник необходимых минеральных веществ для нашего здоровья, особенно в весенне-осенний период.

Кстати, полезно знать, белокочанная капуста не теряет полезных свойств даже при термической обработке, будь она вареная или жареная, принесёт не меньше пользы, чем в свежем виде.

Готовлю из неё котлеты с мясом и без мяса, которые по вкусу нисколько не уступают мясным, делаю очень вкусные запеканки, и конечно же салаты. У нас в семье все любят капусту, а от вида и аромата котлет прямо слюнки текут…хоть на обед, хоть к ужину подавай, никто не отказывается. Делюсь полюбившимся рецептом.

1. «Капустники» Эти капустные котлеты с добавлением мясного фарша, получаются до того вкусные, что их можно по виду и по вкусу перепутать с мясными котлетами. Аромат исходящий из кухни во время их приготовления просто сводит с ума.

Рецепт:

Капуста — 500 гр

Фарш — 600 гр (подойдёт любой)

Яйцо — 1 шт

Лук репчатый — 2 шт (средних)

Пармезан — 50 гр (по желанию)

Соль — 1 ч. ложка

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление:

Капусту и лук нарезаю крупными кусочками и измельчаю (можно воспользоваться кухонным комбайном или блендером, или же за неимением таковых мясорубкой)

Заметка Из молодой белокочанной капусты, котлеты получаются особенно нежные и вкусные

Совет! Не упустите момент в сезон созревания капусты

В подходящую по размеру миску выкладываю измельчённую капусту с луком, добавляю фарш, яйцо, соль, перец по вкусу, натираю на мелкой тёрке небольшой кусочек сыра, если есть в наличии (можно обойтись без него, котлеты получатся не менее вкусными)

Хорошо перемешиваю до однородности, получается эластичная масса.

Формирую котлеты.

В сковороду наливаю растительное масло, разогреваю, котлеты обваливаю в муке (можно обвалять в панировочных сухарях) и жарю с двух сторон на небольшом огне под крышкой, чтобы хорошо приготовились до румяной золотистой корочки.

Котлеты уже готовы к употреблению, но, если сомневаетесь в готовности (вдруг капуста не успела дойти или мясо), для надёжности по желанию можно пропарить их на медленном огне переложив в сковороду, налить пару ложек воды и закрыть крышкой. Или можно переложить котлеты в форму для запекания, добавить пару ложек воды, закрыть фольгой и отправить на 15 минут в разогретую духовку. Я отправляю в духовку (это не обязательно, мне лично так нравится больше, котлеты получаются нежнее, сочнее и ароматнее).

Это очень вкусно! Разлетаются вмиг, хоть каждый день готовь. Из данного количества продуктов получается примерно 15-16 котлет среднего размера.

2. Капустные котлеты без грамма мяса, вкусное, полезное и всем доступное блюдо, которое поможет разнообразить семейное меню. Получаются очень сочные и ароматные с хрустящей корочкой, даже дети уплетают с огромным удовольствием.

Рецепт:

Капуста белокочанная — 700 гр

Манная крупа — 5 ст. ложек

Яйцо — 2 шт

Лук репчатый — 2 шт (среднего размера)

Масло сливочное — 30-40 гр

Соль — 1 ч. ложка

Перец, сушёная зелень — по вкусу

Приготовление:

Мелко нашинкованную капусту опустить в кипящую воду и варить до полуготовности с момента закипания 5-10 минут. Готовую капусту нужно остудить, слить воду и хорошо отжать руками лишнюю влагу.

Мелко порезанный лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

В миску к отжатой капусте добавляем обжаренный лук, яйца, манку, соль, приправы (перец, укроп, петрушка. чеснок) по вкусу и хорошо вымешиваем, если жидковат, нужно добавить ещё немного манки. Овощной фарш готов. Теперь ему нужно немного постоять, где-то минут 7-10, чтобы манка набухла и можно формировать котлеты.

Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета и готовности под крышкой. Жарятся они очень быстро, из данного количества ингредиентов получается 12 -13 котлет.

Такие котлеты можно подать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясному блюду. При подаче можно использовать сметану или горчицу, грибной, сырный или томатный соус.

Получаются очень сочные и ароматные с хрустящей корочкой

3. Салат из свежей капусты с помидорами. Рецепт этого салата у меня просят все, кто пробует его в первый раз. Салат очень и очень вкусный и готовится быстро, подавать к столу можно сразу, и хранится в холодильнике несколько дней, оставаясь свежим, даже становится ещё вкуснее.

Рецепт:

Капуста — 500 гр.

Помидоры — 2 — 3 шт.

Чеснок — 2 -3 зубчика

Растительное масло — 3-4 ст.ложки

Соль — 0,5 ч. ложки

Зелень — по вкусу

очень вкусный салат капустный

Приготовление: Капусту нашинкуем соломкой как можно тоньше, отправляем в миску ( я всегда капусту разминаю руками до выделения сока, она становится мягкая и сочная, готовая к употреблению), помидоры нарезаем кусочками, чеснок пропустим через пресс для чеснока, добавляем соль, зелень по вкусу, растительное масло и перемешиваем. Вкуснейший, пикантный салат готов! Хоть в будни, хоть в праздники!

Приятного аппетита!

Благодарю Вас, что прочитали мою статью. Надеюсь было полезно!