Летний ягодный торт без выпечки всего лишь за 15 минут + время на заморозку

Буквально за 15 минут приготовим очень легкий летний ягодный торт без выпечки. Процесс приготовления настолько легок, что можно такой торт готовить вместе с детьми, превращая все в радостную игру. Торт получается очень ярким веселым и праздничным. Детвора с превеликим удовольствием уминает его за обе щеки.
Чтобы приготовить ягодный торт, нужны следующие продукты:
- четыреста граммов малины
- двести граммов черники
- восемьсот граммов сметаны
- стакан сахара
- полстакана воды
- тридцать граммов желатина
- восемь граммов ванильного сахара
Как же за 15 минут приготовить летний ягодный торт:
- Желатин отправить в железную миску, залить водой, перемешать и оставить минут на десять, чтобы желатин набух.
- Сметану выложить в отдельную глубокую миску, добавить сахар и ванильный сахар.
- Все перемешать венчиком и оставить минут на пять, чтобы сахар полностью растворился.
- Разъемную форму, в которую надо будет залить торт, плотно обмотать пищевой пленкой с наружней стороны, чтобы жидкость не просачивалась сквозь щели.
- Набухший в миске желатин поставить на минимальный огонь и довести до температуры в восемьдесят градусов.
- Растопленный желатин в горячем виде постепенно тоненькой струйкой влить в миску со сметаной, при этом все время перемешивая смесь.
- Ягоды хорошо помыть, выложить на бумажное полотенце, чтобы они просохли.
- Часть ягод отложить, а остальное добавить в полученное сметанное желе.
- Все очень аккуратно перемешать, так, чтобы не помялись ягоды.
- Желе с ягодами перелить в подготовленную форму.
- Сверху равномерно распределить оставшуюся малину и чернику.
- Форму с желе отправить в холодильник примерно на четыре часа.
- Через положенное время достать форму из холодильника.
- Узким тонким ножом отделить края торта от формы.
- Снять с формы пищевую пленку, раскрыть ее и переставить торт на красивое плоское блюдо.
Летний ягодный торт получился очень вкусным и легким. Сладкое сметанное желе отлично сочетается с кисловатым вкусом ягод.
Попробуйте, очень вкусно!
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