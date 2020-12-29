Летний ягодный торт без выпечки всего лишь за 15 минут + время на заморозку

Буквально за 15 минут приготовим очень легкий летний ягодный торт без выпечки. Процесс приготовления настолько легок, что можно такой торт готовить вместе с детьми, превращая все в радостную игру. Торт получается очень ярким веселым и праздничным. Детвора с превеликим удовольствием уминает его за обе щеки.

Чтобы приготовить ягодный торт, нужны следующие продукты:

четыреста граммов малины

двести граммов черники

восемьсот граммов сметаны

стакан сахара

полстакана воды

тридцать граммов желатина

восемь граммов ванильного сахара

Как же за 15 минут приготовить летний ягодный торт:

Желатин отправить в железную миску, залить водой, перемешать и оставить минут на десять, чтобы желатин набух.

Сметану выложить в отдельную глубокую миску, добавить сахар и ванильный сахар.

Все перемешать венчиком и оставить минут на пять, чтобы сахар полностью растворился.

Разъемную форму, в которую надо будет залить торт, плотно обмотать пищевой пленкой с наружней стороны, чтобы жидкость не просачивалась сквозь щели.

Набухший в миске желатин поставить на минимальный огонь и довести до температуры в восемьдесят градусов.

Растопленный желатин в горячем виде постепенно тоненькой струйкой влить в миску со сметаной, при этом все время перемешивая смесь.

Ягоды хорошо помыть, выложить на бумажное полотенце, чтобы они просохли.

Часть ягод отложить, а остальное добавить в полученное сметанное желе.

Все очень аккуратно перемешать, так, чтобы не помялись ягоды.

Желе с ягодами перелить в подготовленную форму.

Сверху равномерно распределить оставшуюся малину и чернику.

Форму с желе отправить в холодильник примерно на четыре часа.

Через положенное время достать форму из холодильника.

Узким тонким ножом отделить края торта от формы.

Снять с формы пищевую пленку, раскрыть ее и переставить торт на красивое плоское блюдо.

Летний ягодный торт получился очень вкусным и легким. Сладкое сметанное желе отлично сочетается с кисловатым вкусом ягод.

Попробуйте, очень вкусно!