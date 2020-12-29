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Летний ягодный торт без выпечки всего лишь за 15 минут + время на заморозку

Буквально за 15 минут приготовим очень легкий летний ягодный торт без выпечки. Процесс приготовления настолько легок, что можно такой торт готовить вместе с детьми, превращая все в радостную игру. Торт получается очень ярким веселым и праздничным. Детвора с превеликим удовольствием уминает его за обе щеки.

Чтобы приготовить ягодный торт, нужны следующие продукты:

Летний ягодный торт без выпечки всего лишь за 15 минут + время на заморозку

  • четыреста граммов малины
  • двести граммов черники
  • восемьсот граммов сметаны
  • стакан сахара
  • полстакана воды
  • тридцать граммов желатина
  • восемь граммов ванильного сахара

Как же за 15 минут приготовить летний ягодный торт:

ягодный торт

  • Желатин отправить в железную миску, залить водой, перемешать и оставить минут на десять, чтобы желатин набух.
  • Сметану выложить в отдельную глубокую миску, добавить сахар и ванильный сахар.
  • Все перемешать венчиком и оставить минут на пять, чтобы сахар полностью растворился.
  • Разъемную форму, в которую надо будет залить торт, плотно обмотать пищевой пленкой с наружней стороны, чтобы жидкость не просачивалась сквозь щели.
  • Набухший в миске желатин поставить на минимальный огонь и довести до температуры в восемьдесят градусов.
  • Растопленный желатин в горячем виде постепенно тоненькой струйкой влить в миску со сметаной, при этом все время перемешивая смесь.
  • Ягоды хорошо помыть, выложить на бумажное полотенце, чтобы они просохли.
  • Часть ягод отложить, а остальное добавить в полученное сметанное желе.
  • Все очень аккуратно перемешать, так, чтобы не помялись ягоды.
  • Желе с ягодами перелить в подготовленную форму.
  • Сверху равномерно распределить оставшуюся малину и чернику.
  • Форму с желе отправить в холодильник примерно на четыре часа.
  • Через положенное время достать форму из холодильника.
  • Узким тонким ножом отделить края торта от формы.
  • Снять с формы пищевую пленку, раскрыть ее и переставить торт на красивое плоское блюдо.

ягодный торт

Летний ягодный торт получился очень вкусным и легким. Сладкое сметанное желе отлично сочетается с кисловатым вкусом ягод.

Попробуйте, очень вкусно!

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