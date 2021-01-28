Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

Если у Вас с ужина или обеда осталась пара картофелин, то приготовьте наш вкусный и нежный пирог из лаваша на сковороде. Этот ленивый хачапури из лаваша готовится очень легко и просто.
Чтобы приготовить вкусный пирог из лаваша, нужно:
- два листа лаваша
- четыре яйца
- две картофелины
- половина стакана молока
- сто граммов сыра
- сто пятьдесят граммов творога
- соль и перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Пирог из лаваша: Как приготовить
Для начала нужно подготовить начинку:
- Яйца вбить в глубокую пиалу.
- Влить половину стакана молока.
- Добавить сыр, и творог.
- Посолить, поперчить и все взбить венчиком до получения однородной массы.
- Две отварные картофелины порезать небольшим кубиком.
- Доложить в яично-творожную массу.
- Можно по желанию доложить нарезанную зелень и все перемешать.
А теперь нужно собрать и запечь ленивый хачапури:
- Дно и стенки сковороды смазать растительным маслом.
- Два лавашных листа порезать по диаметру сковороды. Должно получится примерно четыре лавашных круга.
- Один лавашный лист положить в сковороду.
- Сверху положить третью часть начинки, так, чтобы лаваш полностью был покрыт.
- Поверх начинки положить следующий лист лаваша и снова покрыть половиной оставшейся начинки.
- Положить еще один лист лаваша и снова покрыть начинкой.
- В самом конце сверху положить последний лист лаваша.
- Накрыть сковороду крышкой и отправить ее на минимальный огонь минут на двадцать.
- Через двадцать минут открыть крышку.
- Накрыть пирог тарелкой и перевернуть его.
- Затем аккуратно отправить пирог верхом вниз обратно в сковороду.
- Вновь накрыть сковороду крышкой и готовить еще примерно четверть часа на мелком огне.
- Через пятнадцать минут проверить готовность пирога при помощи зубочистки. Если зубочистка при прокалывании остается сухой, то пирог готов.
Вот и приготовили вкусный пирог из лаваша. Переложите его со сковороды на тарелку и подайте на стол.
Ну и вкуснятина! Ленивый хачапури с расплавленным сыром получается очень нежным, ароматным, хрустящим. Все домочадцы будут в восторге.
Приятного аппетита!
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