Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

Если у Вас с ужина или обеда осталась пара картофелин, то приготовьте наш вкусный и нежный пирог из лаваша на сковороде. Этот ленивый хачапури из лаваша готовится очень легко и просто.

Чтобы приготовить вкусный пирог из лаваша, нужно:

два листа лаваша

четыре яйца

две картофелины

половина стакана молока

сто граммов сыра

сто пятьдесят граммов творога

соль и перец – по вкусу

зелень – по желанию

Пирог из лаваша: Как приготовить

Для начала нужно подготовить начинку:

Яйца вбить в глубокую пиалу.

Влить половину стакана молока.

Добавить сыр, и творог.

Посолить, поперчить и все взбить венчиком до получения однородной массы.

Две отварные картофелины порезать небольшим кубиком.

Доложить в яично-творожную массу.

Можно по желанию доложить нарезанную зелень и все перемешать.

А теперь нужно собрать и запечь ленивый хачапури:

Дно и стенки сковороды смазать растительным маслом.

Два лавашных листа порезать по диаметру сковороды. Должно получится примерно четыре лавашных круга.

Один лавашный лист положить в сковороду.

Сверху положить третью часть начинки, так, чтобы лаваш полностью был покрыт.

Поверх начинки положить следующий лист лаваша и снова покрыть половиной оставшейся начинки.

Положить еще один лист лаваша и снова покрыть начинкой.

В самом конце сверху положить последний лист лаваша.

Накрыть сковороду крышкой и отправить ее на минимальный огонь минут на двадцать.

Через двадцать минут открыть крышку.

Накрыть пирог тарелкой и перевернуть его.

Затем аккуратно отправить пирог верхом вниз обратно в сковороду.

Вновь накрыть сковороду крышкой и готовить еще примерно четверть часа на мелком огне.

Через пятнадцать минут проверить готовность пирога при помощи зубочистки. Если зубочистка при прокалывании остается сухой, то пирог готов.

Вот и приготовили вкусный пирог из лаваша. Переложите его со сковороды на тарелку и подайте на стол.

Ну и вкуснятина! Ленивый хачапури с расплавленным сыром получается очень нежным, ароматным, хрустящим. Все домочадцы будут в восторге.

Приятного аппетита!