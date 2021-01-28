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Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

Если у Вас с ужина или обеда осталась пара картофелин, то приготовьте наш вкусный и нежный пирог из лаваша на сковороде. Этот ленивый хачапури из лаваша готовится очень легко и просто.

Чтобы приготовить вкусный пирог из лаваша, нужно:

  • два листа лаваша
  • четыре яйца
  • две картофелины
  • половина стакана молока

Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

  • сто граммов сыра
  • сто пятьдесят граммов творога
  • соль и перец – по вкусу
  • зелень – по желанию

Пирог из лаваша: Как приготовить

Для начала нужно подготовить начинку:

  • Яйца вбить в глубокую пиалу.

Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

  • Влить половину стакана молока.
  • Добавить сыр, и творог.
  • Посолить, поперчить и все взбить венчиком до получения однородной массы.
  • Две отварные картофелины порезать небольшим кубиком.

Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

  • Доложить в яично-творожную массу.
  • Можно по желанию доложить нарезанную зелень и все перемешать.

А теперь нужно собрать и запечь ленивый хачапури:

  • Дно и стенки сковороды смазать растительным маслом.
  • Два лавашных листа порезать по диаметру сковороды. Должно получится примерно четыре лавашных круга.
  • Один лавашный лист положить в сковороду.

Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

  • Сверху положить третью часть начинки, так, чтобы лаваш полностью был покрыт.
  • Поверх начинки положить следующий лист лаваша и снова покрыть половиной оставшейся начинки.
  • Положить еще один лист лаваша и снова покрыть начинкой.
  • В самом конце сверху положить последний лист лаваша.
  • Накрыть сковороду крышкой и отправить ее на минимальный огонь минут на двадцать.
  • Через двадцать минут открыть крышку.
  • Накрыть пирог тарелкой и перевернуть его.
  • Затем аккуратно отправить пирог верхом вниз обратно в сковороду.
  • Вновь накрыть сковороду крышкой и готовить еще примерно четверть часа на мелком огне.
  • Через пятнадцать минут проверить готовность пирога при помощи зубочистки. Если зубочистка при прокалывании остается сухой, то пирог готов.

Вкусный пирог из лаваша на сковороде – ленивый хачапури с сыром, творогом и картофелем

Вот и приготовили вкусный пирог из лаваша. Переложите его со сковороды на тарелку и подайте на стол.

Ну и вкуснятина! Ленивый хачапури с расплавленным сыром получается очень нежным, ароматным, хрустящим. Все домочадцы будут в восторге.

Приятного аппетита!

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