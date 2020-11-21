Куриное филе многие так не готовят, а зря! Получается сочно и празднично

Жульен с курицей многие незаслуженно забыли, а я вот решила сделать к новогоднему праздничному столу, что и вам советую. Эта проста, с идеальным вкусом закуска, подается как горячее блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 500 г;

лук, 2 шт;

сливочное масло, 1.5 стл;

грибы, 400 г4

сыр тертый, 150 г.

Для приготовления соуса необходимо:

мука, 2 ст.л;

масло сливочное, 1.5 ст.л;

сметана, 3\4 стакана;

сливки, 1 стакан;

соль, перец.

Процесс приготовления

Стакан у меня 200 г, поэтому измеряйте все таким же.

Отвариваем в подсоленной воде куриное мясо.

Лук режем мелким кубиком.

Обжариваем лук на сливочном масле до румяности.

Шампиньоны режем кубиком и обжариваем вместе с луком. Чтобы грибы оставались сочными, тушим под крышкой 10 минут. Остужаем.

Мясо режем кусочками и смешиваем с грибами.

Обжариваем муку на сухой сковороде, потом смешиваем со сливочным маслом и обжариваем еще пару минут, вливаем сметану, перемешиваем.

Вливаем сливки и перемешиваем.

Выкладываем в соус грибы и мясо, перемешиваем все до однородности и выключаем плиту.

Раскладываем по формочкам, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 10 – 15 минут, чтобы сыр превратился в корочку.

Подаем блюдо горячим.

Сочный и сытный жульен, точно разнообразит ваше праздничное меню.