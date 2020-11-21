Куриное филе многие так не готовят, а зря! Получается сочно и празднично

Жульен с курицей многие незаслуженно забыли, а я вот решила сделать к новогоднему праздничному столу, что и вам советую. Эта проста, с идеальным вкусом закуска, подается как горячее блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 500 г;
- лук, 2 шт;
- сливочное масло, 1.5 стл;
- грибы, 400 г4
- сыр тертый, 150 г.
Для приготовления соуса необходимо:
- мука, 2 ст.л;
- масло сливочное, 1.5 ст.л;
- сметана, 3\4 стакана;
- сливки, 1 стакан;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Стакан у меня 200 г, поэтому измеряйте все таким же.
Отвариваем в подсоленной воде куриное мясо.
Лук режем мелким кубиком.
Обжариваем лук на сливочном масле до румяности.
Шампиньоны режем кубиком и обжариваем вместе с луком. Чтобы грибы оставались сочными, тушим под крышкой 10 минут. Остужаем.
Мясо режем кусочками и смешиваем с грибами.
Обжариваем муку на сухой сковороде, потом смешиваем со сливочным маслом и обжариваем еще пару минут, вливаем сметану, перемешиваем.
Вливаем сливки и перемешиваем.
Выкладываем в соус грибы и мясо, перемешиваем все до однородности и выключаем плиту.
Раскладываем по формочкам, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 10 – 15 минут, чтобы сыр превратился в корочку.
Подаем блюдо горячим.Сочный и сытный жульен, точно разнообразит ваше праздничное меню.
Свежие комментарии