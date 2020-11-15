Каша Артек: вкусная и полезная каша в мультиварке

Каша Артек – готовить ее будем в мультиварке. Артек, одна из самых полезных круп. Она богата минералами и витаминами. Про нее говорят – хочешь выглядеть молодо, употребляй кашу Артек! Потому что она благотворно влияет на ногти, волосы и кожу.

Каша Артек: ингредиенты

1 (один) ст – пшеничной крупы 200 (двести) гр – лука 3 (три) ст – воды 200 (двести) гр – моркови соль и сухие специи по вкусу 1 (одна) ст. ложка – растительного масла

Каша Артек: рецепт

В мультиварку налейте масло и выберите режим «Жарка» на семь минут

Лук нарежьте мелким кубиком. Выложите в мультиварку и обжаривается пусть

Морковь натрите на мелкой терке и тоже добавьте к луку

Крупу промойте

Добавьте ее к овощам

Залейте кашу кипятком. Я готовлю 1:3. Посолите, по желанию и поперчите. Перемешайте и установите режим «каша» на двадцать пять минут

Как приготовится. Крышку не открывайте минут 10. Путь постоит на режиме подогрев минут 10

Каша Артек готова!

При подаче положите в кашу кусочек сливочного масла. Обязательно предложите такую кашку и деткам! Она очень полезна. Такой завтрак будет отличным началом дня. И для обеда хороший вариант. Моно подавать с салатом из свежих овощей. Будьте здоровы.