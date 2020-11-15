Каша Артек: вкусная и полезная каша в мультиварке

Каша Артек – готовить ее будем в мультиварке. Артек, одна из самых полезных круп. Она богата минералами и витаминами. Про нее говорят – хочешь выглядеть молодо, употребляй кашу Артек! Потому что она благотворно влияет на ногти, волосы и кожу.
Каша Артек: ингредиенты
- 1 (один) ст – пшеничной крупы
- 200 (двести) гр – лука
- 3 (три) ст – воды
- 200 (двести) гр – моркови
- соль и сухие специи по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
Каша Артек: рецепт
- В мультиварку налейте масло и выберите режим «Жарка» на семь минут
- Лук нарежьте мелким кубиком. Выложите в мультиварку и обжаривается пусть
- Морковь натрите на мелкой терке и тоже добавьте к луку
- Крупу промойте
- Добавьте ее к овощам
- Залейте кашу кипятком. Я готовлю 1:3. Посолите, по желанию и поперчите. Перемешайте и установите режим «каша» на двадцать пять минут
- Как приготовится. Крышку не открывайте минут 10. Путь постоит на режиме подогрев минут 10
Каша Артек готова!
При подаче положите в кашу кусочек сливочного масла. Обязательно предложите такую кашку и деткам! Она очень полезна. Такой завтрак будет отличным началом дня. И для обеда хороший вариант. Моно подавать с салатом из свежих овощей. Будьте здоровы.
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