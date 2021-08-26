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Цветная Капуста в Духовке с Сыром и Сметаной под Корочкой – просто тает во рту

Запеканка из цветной капусты – очень сытное и вкусное блюдо, которым можно накормить всю семью. Сегодня у нас цветная капуста в духовке с сыром и сметаной. Рецепт приготовления достаточно прост, а блюдо получается аппетитным с нежной консистенцией, вкусным и очень сытным.

Цветная капуста в духовке с сыром: продукты

  • восемьсот граммов цветной капусты

Цветная капуста в духовке с сыром

  • четыре крупных яйца
  • сто двадцать граммов сметаны
  • сто тридцать граммов любого твердого сыра
  • половина чайной ложки соли
  • чайная ложка сушеного чеснока
  • щепотка черного молотого перца
  • небольшой пучок зеленого лука

Цветная капуста в духовке с сыром: Приготовление

Нужно начать с подготовки цветной капусты:

  • В миске с холодной водой развести соль.
  • Опустить цветную капусту в соленую воду на четверть часа.
  • Через пятнадцать минут достать капусту из воды и разобрать на соцветия.
  • В кастрюле вскипятить воду и подсолить ее.
  • Затем капусту отправить в кипящую воду и варить минут десять до полуготовности.
  • По истечении необходимого времени при помощи шумовки достать полу готовую капусту.

Цветная капуста в духовке с сыром

  • Поместить в отдельную тарелку и подождать, чтобы немного остыла.

А теперь надо заняться заливкой:

  • В отдельную миску разбить яйца.
  • Посолить, добавить сушеный чеснок и специи по вкусу.
  • Затем добавить сметану и взбить венчиком.
  • Сыр натереть на средней терке.
  • Две трети сыра добавить в яичную смесь и снова смешать.

Ну а сейчас нужно сформировать и запечь блюдо:

  • Форму для запекания смазать растительным маслом.
  • В подготовленную форму выложить цветную капусту. Если соцветия слишком большие, то следует порезать их пополам.

Цветная Капуста в Духовке с Сыром и Сметаной под Корочкой – просто тает во рту 15

  • Цветную капусту равномерно распределить и залить заливкой.
  • Сверху посыпать оставшимся тертым сыром.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Отправить форму с запеканкой в духовку примерно на полчаса.
  • Зеленый лук почистить, помыть и мелко порезать.
  • Через 30 минут запеканка из цветной капусты должна зарумянится, а соус – загустеть.
  • Достать готовую запеканку из духовки и посыпать нарезанным зеленым луком. Можно использовать и любую другую зелень по Вашему усмотрению.

Цветная Капуста в Духовке с Сыром и Сметаной под Корочкой – просто тает во рту 16

  • После нарезать запеканку на порционные кусочки и подать к столу.

Сыр на запеканке образует золотистую корочку, а внутри блюдо получается необыкновенно нежным и вкусным.

 

Приятного аппетита!

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