Цветная Капуста в Духовке с Сыром и Сметаной под Корочкой – просто тает во рту

Запеканка из цветной капусты – очень сытное и вкусное блюдо, которым можно накормить всю семью. Сегодня у нас цветная капуста в духовке с сыром и сметаной. Рецепт приготовления достаточно прост, а блюдо получается аппетитным с нежной консистенцией, вкусным и очень сытным.

Цветная капуста в духовке с сыром: продукты

восемьсот граммов цветной капусты

четыре крупных яйца

сто двадцать граммов сметаны

сто тридцать граммов любого твердого сыра

половина чайной ложки соли

чайная ложка сушеного чеснока

щепотка черного молотого перца

небольшой пучок зеленого лука

Цветная капуста в духовке с сыром: Приготовление

Нужно начать с подготовки цветной капусты:

В миске с холодной водой развести соль.

Опустить цветную капусту в соленую воду на четверть часа.

Через пятнадцать минут достать капусту из воды и разобрать на соцветия.

В кастрюле вскипятить воду и подсолить ее.

Затем капусту отправить в кипящую воду и варить минут десять до полуготовности.

По истечении необходимого времени при помощи шумовки достать полу готовую капусту.

Поместить в отдельную тарелку и подождать, чтобы немного остыла.

А теперь надо заняться заливкой:

В отдельную миску разбить яйца.

Посолить, добавить сушеный чеснок и специи по вкусу.

Затем добавить сметану и взбить венчиком.

Сыр натереть на средней терке.

Две трети сыра добавить в яичную смесь и снова смешать.

Ну а сейчас нужно сформировать и запечь блюдо:

Форму для запекания смазать растительным маслом.

В подготовленную форму выложить цветную капусту. Если соцветия слишком большие, то следует порезать их пополам.

Цветную капусту равномерно распределить и залить заливкой.

Сверху посыпать оставшимся тертым сыром.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Отправить форму с запеканкой в духовку примерно на полчаса.

Зеленый лук почистить, помыть и мелко порезать.

Через 30 минут запеканка из цветной капусты должна зарумянится, а соус – загустеть.

Достать готовую запеканку из духовки и посыпать нарезанным зеленым луком. Можно использовать и любую другую зелень по Вашему усмотрению.

После нарезать запеканку на порционные кусочки и подать к столу.

Сыр на запеканке образует золотистую корочку, а внутри блюдо получается необыкновенно нежным и вкусным.

Приятного аппетита!