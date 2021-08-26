Цветная Капуста в Духовке с Сыром и Сметаной под Корочкой – просто тает во рту

Запеканка из цветной капусты – очень сытное и вкусное блюдо, которым можно накормить всю семью. Сегодня у нас цветная капуста в духовке с сыром и сметаной. Рецепт приготовления достаточно прост, а блюдо получается аппетитным с нежной консистенцией, вкусным и очень сытным.
Цветная капуста в духовке с сыром: продукты
- восемьсот граммов цветной капусты
- четыре крупных яйца
- сто двадцать граммов сметаны
- сто тридцать граммов любого твердого сыра
- половина чайной ложки соли
- чайная ложка сушеного чеснока
- щепотка черного молотого перца
- небольшой пучок зеленого лука
Цветная капуста в духовке с сыром: Приготовление
Нужно начать с подготовки цветной капусты:
- В миске с холодной водой развести соль.
- Опустить цветную капусту в соленую воду на четверть часа.
- Через пятнадцать минут достать капусту из воды и разобрать на соцветия.
- В кастрюле вскипятить воду и подсолить ее.
- Затем капусту отправить в кипящую воду и варить минут десять до полуготовности.
- По истечении необходимого времени при помощи шумовки достать полу готовую капусту.
- Поместить в отдельную тарелку и подождать, чтобы немного остыла.
А теперь надо заняться заливкой:
- В отдельную миску разбить яйца.
- Посолить, добавить сушеный чеснок и специи по вкусу.
- Затем добавить сметану и взбить венчиком.
- Сыр натереть на средней терке.
- Две трети сыра добавить в яичную смесь и снова смешать.
Ну а сейчас нужно сформировать и запечь блюдо:
- Форму для запекания смазать растительным маслом.
- В подготовленную форму выложить цветную капусту. Если соцветия слишком большие, то следует порезать их пополам.
- Цветную капусту равномерно распределить и залить заливкой.
- Сверху посыпать оставшимся тертым сыром.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Отправить форму с запеканкой в духовку примерно на полчаса.
- Зеленый лук почистить, помыть и мелко порезать.
- Через 30 минут запеканка из цветной капусты должна зарумянится, а соус – загустеть.
- Достать готовую запеканку из духовки и посыпать нарезанным зеленым луком. Можно использовать и любую другую зелень по Вашему усмотрению.
- После нарезать запеканку на порционные кусочки и подать к столу.
Сыр на запеканке образует золотистую корочку, а внутри блюдо получается необыкновенно нежным и вкусным.
Приятного аппетита!
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