Заготовка помидоров по вкусу как грибы — невероятная закуска. Из зеленых помидор можно сделать необычайно вкусную закуску. И подавать к любым блюдам. Помидорки получаются острыми и ароматными!

Заготовка помидоров по вкусу как грибы: ингредиенты

1.5 (полтора) кг — помидоров 1 (один) зубчик — чеснока 1 (одна) шт — острого перца 300 (триста) гр — лука 300 (триста0 гр — сладкого перца пучок петрушки пучок укропа 100 (сто) мл — растительного масла полтора ст. ложки — сахара 1 (одна) ст. ложка — соли 1 (одна) ст. ложка — приправы для корейской моркови 5 (пять) шт — перца горошком 3 (три) шт — душистого перца 60 (шестьдесят) мл — 9% уксуса

Рецепт приготовления: