Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Заготовка помидоров по вкусу как грибы

Заготовка помидоров по вкусу как грибы — невероятная закуска. Из зеленых помидор можно сделать необычайно вкусную закуску. И подавать к любым блюдам. Помидорки получаются острыми и ароматными!

Заготовка помидоров по вкусу как грибы

Заготовка помидоров по вкусу как грибы: ингредиенты

  1. 1.5 (полтора) кг — помидоров
  2. 1 (один) зубчик — чеснока
  3. 1 (одна) шт — острого перца
  4. 300 (триста) гр — лука
  5. 300 (триста0 гр — сладкого перца
  6. пучок петрушки
  7. пучок укропа
  8. 100 (сто) мл — растительного масла
  9. полтора ст. ложки — сахара
  10. 1 (одна) ст. ложка — соли
  11. 1 (одна) ст. ложка — приправы для корейской моркови
  12. 5 (пять) шт — перца горошком
  13. 3 (три) шт — душистого перца
  14. 60 (шестьдесят) мл — 9% уксуса

Рецепт приготовления:

  • Помидоры залейте кипятком на 5 минут
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • Чеснок и сладкий перец, острый перчик измельчите при помощи блендера
  • Зелень мелко нарежьте
  • Разогрейте растительное масло, вылейте на сковороду все, что указано в рецепте и обжарьте лук до золотистого цвета. Воду с томатов слейте и обрежьте плодоножку
  • Томаты смешайте с чесночно-перцовой массой, луком и растительным маслом, приправой для моркови, перцами, зеленью, сахаром и солью и уксусом по вкусу
  • Перемешайте салат руками
  • Оставьте салат на 2 часа, каждые полчаса перемешивайте.
    Разложите салат в чистые баночки, налейте оставшийся сок и накройте крышками. Можно в принципе и не нарезать помидоры. Оставьте цельными. По желанию. Заготовка помидоров по вкусу как грибы готова. На здоровье.

 

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх