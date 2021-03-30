Заготовка помидоров по вкусу как грибы — невероятная закуска. Из зеленых помидор можно сделать необычайно вкусную закуску. И подавать к любым блюдам. Помидорки получаются острыми и ароматными!
Заготовка помидоров по вкусу как грибы: ингредиенты
- 1.5 (полтора) кг — помидоров
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 1 (одна) шт — острого перца
- 300 (триста) гр — лука
- 300 (триста0 гр — сладкого перца
- пучок петрушки
- пучок укропа
- 100 (сто) мл — растительного масла
- полтора ст. ложки — сахара
- 1 (одна) ст. ложка — соли
- 1 (одна) ст. ложка — приправы для корейской моркови
- 5 (пять) шт — перца горошком
- 3 (три) шт — душистого перца
- 60 (шестьдесят) мл — 9% уксуса
Рецепт приготовления:
- Помидоры залейте кипятком на 5 минут
- Лук нарежьте тонкими полукольцами
- Чеснок и сладкий перец, острый перчик измельчите при помощи блендера
- Зелень мелко нарежьте
- Разогрейте растительное масло, вылейте на сковороду все, что указано в рецепте и обжарьте лук до золотистого цвета. Воду с томатов слейте и обрежьте плодоножку
- Томаты смешайте с чесночно-перцовой массой, луком и растительным маслом, приправой для моркови, перцами, зеленью, сахаром и солью и уксусом по вкусу
- Перемешайте салат руками
- Оставьте салат на 2 часа, каждые полчаса перемешивайте. Разложите салат в чистые баночки, налейте оставшийся сок и накройте крышками. Можно в принципе и не нарезать помидоры. Оставьте цельными. По желанию. Заготовка помидоров по вкусу как грибы готова. На здоровье.
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