Пирог с мандаринами: сладкий, ароматный и нежный пирог с мандаринами

Пирог с мандаринами получается очень нежным, ароматным. Ингредиенты доступные, процесс приготовления не сложный. Обязательно попробуйте.

Пирог с мандаринами: ингредиенты

50 (пятьдесят) гр – сахара 50 (пятьдесят) гр – муки 1 (одна) шт – куриного яйца 5 (пять) гр – ванильного сахара 2 (две) шт – мандаринов 2 (два) гр – разрыхлителя

Пирог с мандаринами: рецепт

Дольки мандаринов очистите от белых волокон. Нарежьте дольки небольшими квадратиками

Вбейте яйца в посуду, посахарите, добавьте ванильный сахар

Взбейте до плотной белой пены. И сахар должен полностью раствориться

Всыпьте муку частями, разрыхлитель. Перемешайте. Тесто должно получиться бисквитным

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Тесто налейте в нее. Сверху выложите кусочки мандаринов. Отправьте выпекаться пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут

Пирог сверху будет немного румяным

Пирог с мандаринами готов: Видео

Аромат на кухне будет стоять праздничный, новогодний! Вкусно кушать такой пирог с горячим чаем или какао. Детки точно оценят такое угощение. На здоровье.

Для более яркого вкуса, смело добавьте киви или банан в такую выпечку. Будет только вкуснее и ароматнее.