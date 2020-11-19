Пирог с мандаринами: сладкий, ароматный и нежный пирог с мандаринами

Пирог с мандаринами получается очень нежным, ароматным. Ингредиенты доступные, процесс приготовления не сложный. Обязательно попробуйте.
Пирог с мандаринами: ингредиенты
- 50 (пятьдесят) гр – сахара
- 50 (пятьдесят) гр – муки
- 1 (одна) шт – куриного яйца
- 5 (пять) гр – ванильного сахара
- 2 (две) шт – мандаринов
- 2 (два) гр – разрыхлителя
Пирог с мандаринами: рецепт
- Дольки мандаринов очистите от белых волокон. Нарежьте дольки небольшими квадратиками
- Вбейте яйца в посуду, посахарите, добавьте ванильный сахар
- Взбейте до плотной белой пены. И сахар должен полностью раствориться
- Всыпьте муку частями, разрыхлитель. Перемешайте. Тесто должно получиться бисквитным
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Тесто налейте в нее. Сверху выложите кусочки мандаринов. Отправьте выпекаться пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут
- Пирог сверху будет немного румяным
Пирог с мандаринами готов: Видео
Аромат на кухне будет стоять праздничный, новогодний! Вкусно кушать такой пирог с горячим чаем или какао. Детки точно оценят такое угощение. На здоровье.
Для более яркого вкуса, смело добавьте киви или банан в такую выпечку. Будет только вкуснее и ароматнее.
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