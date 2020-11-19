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Пирог с мандаринами: сладкий, ароматный и нежный пирог с мандаринами

Пирог с мандаринами получается очень нежным, ароматным. Ингредиенты доступные, процесс приготовления не сложный. Обязательно попробуйте.

Пирог с мандаринами: ингредиенты

Пирог с мандаринами

  1. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  2. 50 (пятьдесят) гр – муки
  3. 1 (одна) шт – куриного яйца
  4. 5 (пять) гр – ванильного сахара
  5. 2 (две) шт – мандаринов
  6. 2 (два) гр – разрыхлителя

Пирог с мандаринами: рецепт

Пирог с мандаринами

  • Дольки мандаринов очистите от белых волокон. Нарежьте дольки небольшими квадратиками
  • Вбейте яйца в посуду, посахарите, добавьте ванильный сахар
  • Взбейте до плотной белой пены. И сахар должен полностью раствориться
  • Всыпьте муку частями, разрыхлитель. Перемешайте. Тесто должно получиться бисквитным
  • Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Тесто налейте в нее. Сверху выложите кусочки мандаринов. Отправьте выпекаться пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут
  • Пирог сверху будет немного румяным

Пирог с мандаринами готов: Видео

Пирог с мандаринами

Аромат на кухне будет стоять праздничный, новогодний! Вкусно кушать такой пирог с горячим чаем или какао. Детки точно оценят такое угощение. На здоровье.

Для более яркого вкуса, смело добавьте киви или банан в такую выпечку. Будет только вкуснее и ароматнее.

Пирог с мандаринами

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