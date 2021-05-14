Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде. Удачный рецепт на скорую руку

Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде является одним из самых лёгких в приготовлении десертов. Если к Вам нагрянули нежданные гости, быстро приготовьте этот десерт.
Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде: ингредиенты
- Мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Банан – 1 шт. (одна штука)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Кусочек сливочного масла
- Растительное масло – 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Ванилин
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Смешайте яйцо с солью, ванилином, сахаром и взбейте венчиком до однородности и растворения сахара.
- Просейте муку.
- Влейте растительное масло, молоко и перемешайте венчиком.
- Смешайте муку с разрыхлителем и частями всыпьте в массу, хорошо вымешайте до однородности.
- Смажьте кусочком сливочного масла бортики и дно сковороды и влейте тесто.
- Нарежьте банан кружочками и выложите на тесто.
Совет: можете использовать вместо бананов любые другие фрукты.
- Сковороду накройте крышкой, поставьте на минимальный огонь и жарьте 20 минут.
- Когда попробуете тесто пальцем, и оно не будет липнуть, переверните на другую сторону и допекайте 5-7 минут.
Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде — быстрый и вкусный десерт.
Готовьте на здоровье!
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