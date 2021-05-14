Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде. Удачный рецепт на скорую руку

Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде является одним из самых лёгких в приготовлении десертов. Если к Вам нагрянули нежданные гости, быстро приготовьте этот десерт.

Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде: ингредиенты

Мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Молоко – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Банан – 1 шт. (одна штука) Яйцо – 1 шт. (одна штука) Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм) Кусочек сливочного масла Растительное масло – 60 мл. (шестьдесят миллилитров) Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Ванилин Щепотка соли

Способ приготовления:

Смешайте яйцо с солью, ванилином, сахаром и взбейте венчиком до однородности и растворения сахара.

Просейте муку.

Влейте растительное масло, молоко и перемешайте венчиком.

Смешайте муку с разрыхлителем и частями всыпьте в массу, хорошо вымешайте до однородности.

Смажьте кусочком сливочного масла бортики и дно сковороды и влейте тесто.

Нарежьте банан кружочками и выложите на тесто.

Совет: можете использовать вместо бананов любые другие фрукты.

Сковороду накройте крышкой, поставьте на минимальный огонь и жарьте 20 минут.

Когда попробуете тесто пальцем, и оно не будет липнуть, переверните на другую сторону и допекайте 5-7 минут.

Сладкий пирог с 1 яйцом на сковороде — быстрый и вкусный десерт.

Готовьте на здоровье!