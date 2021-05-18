Показываю, как легко очистить жирный противень без воды и моющих средств. Лайфхак моей бабушки

Формы после запекания в духовке становятся грязными и жирными. Даже выстилание пергаментом или фольгой не всегда помогает.
Невозможно вымыть противень в жиру без применения агрессивных моющих средств и горячей воды.
Но есть один способ, с помощью которого обходятся без воды и чистящих средств.
Берем монетку и трем поверхность формы. Ту грязь, которую монета собирает с поверхности формы, убираем. Таким образом можно быстро очистить любую форму.
Только не стоит использовать этот метод для чистки форм из нержавеющей стали – монета царапает покрытие и оно приходит в полную негодность.
Старые формы и противни покрыты прочным защитным покрытием, которому не страшны такие воздействия, как монетка.
Насыпаем затем соду и трем обычной кухонной губкой, ее жесткой стороной.
Остатки жира убираем влажными салфетками или промываем форму под теплой водой.
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