Показываю, как легко очистить жирный противень без воды и моющих средств. Лайфхак моей бабушки

Формы после запекания в духовке становятся грязными и жирными. Даже выстилание пергаментом или фольгой не всегда помогает.

Невозможно вымыть противень в жиру без применения агрессивных моющих средств и горячей воды.

Но есть один способ, с помощью которого обходятся без воды и чистящих средств.

Берем монетку и трем поверхность формы. Ту грязь, которую монета собирает с поверхности формы, убираем. Таким образом можно быстро очистить любую форму.

Только не стоит использовать этот метод для чистки форм из нержавеющей стали – монета царапает покрытие и оно приходит в полную негодность.

Старые формы и противни покрыты прочным защитным покрытием, которому не страшны такие воздействия, как монетка.

Насыпаем затем соду и трем обычной кухонной губкой, ее жесткой стороной.

Остатки жира убираем влажными салфетками или промываем форму под теплой водой.