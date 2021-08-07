Добавляю манку в фарш. Сочные котлетки из фарша: даже нет необходимости тушить

Сочные котлетки из фарша с добавлением манной крупы готовятся просто и быстро, их даже нет необходимости тушить. Можно еще сделать подливу и подавать к разным гарнирам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
фарш мясной, 500 г;
манная крупа, 4 ст.л;
лук и картофель по 1 шт;
паприка и кинза, соль, перец.
Процесс приготовления
Добавляем в фарш манную крупу. Фарш берите любой, самый лучший вариант – это ассорти из разных сортов мяса.
Трем на терке лук и картофель, смешиваем с фаршем.
Мелко режем кинзу или петрушку, укроп, также смешиваем с фаршем.
Заправляем массу солью, перцем, паприкой и другими специями по вашему вкусу.
Совет: картофель можно заменить кабачком, также натерев его на средней терке.
Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.
Фарш хорошо отбиваем для полной однородности.
Формируем котлеты и обжариваем их на растительном масле с двух сторон до румяности.
Котлетки отлично подходят к самым разным гарнирам, подаю с салатами.
Если есть желание и время, можно еще внутрь каждой котлеты добавить по небольшому брусочку замороженного сливочного масла или твердого сыра – роскошная закуска.
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