Добавляю манку в фарш. Сочные котлетки из фарша: даже нет необходимости тушить

Сочные котлетки из фарша с добавлением манной крупы готовятся просто и быстро, их даже нет необходимости тушить. Можно еще сделать подливу и подавать к разным гарнирам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш мясной, 500 г;

манная крупа, 4 ст.л;

лук и картофель по 1 шт;

паприка и кинза, соль, перец.

Процесс приготовления

Добавляем в фарш манную крупу. Фарш берите любой, самый лучший вариант – это ассорти из разных сортов мяса.

Трем на терке лук и картофель, смешиваем с фаршем.

Мелко режем кинзу или петрушку, укроп, также смешиваем с фаршем.

Заправляем массу солью, перцем, паприкой и другими специями по вашему вкусу.

Совет: картофель можно заменить кабачком, также натерев его на средней терке.

Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.

Фарш хорошо отбиваем для полной однородности.

Формируем котлеты и обжариваем их на растительном масле с двух сторон до румяности.

Котлетки отлично подходят к самым разным гарнирам, подаю с салатами.