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Баклажаны по-корейски: уникальная заготовка на зиму

Кто еще не заготовил вкусняшек из баклажанов: вы успели! Самый вкусный салат из баклажанов, праздничный, ароматный, яркий, украсит любой стол!

Никто не устоит перед такой вкуснятиной, особенно зимой! Срочно берите себе на заметку этот рецепт: баклажаны по-корейски на зиму! Пикантный, в меру острый, ароматный и аппетитный салат напомнит зимой о ярком лете и солнечных днях. Это отличная самостоятельная закуска (с кусочком черного хлеба), или интересное дополнение к блюдам из мяса и картофеля.

Состав продуктов

  • баклажаны – 2,5 килограмма,
  • морковь – 500 грамм,
  • перец болгарский цветной – 700 грамм,
  • чеснок – 3-6 зубчиков,
  • перец красный острый – 1 штука,
  • петрушка и кинза – 150 грамм,
  • растительное масло – 3+3 столовые ложки,
  • соевый соус – 3-4 столовых ложки,
  • сахарный песок – 1 столовая ложка,
  • перец горошек – 10 штук,
  • кориандр семена – 1 чайная ложка,
  • рисовый уксус – 1 столовая ложка (в каждую банку 0,5 литра или по 1/2 столовой ложки любого 6% уксуса).

Баклажаны по-корейски на зиму: пошаговый процесс приготовления

  1. Баклажаны нарезаем небольшими полосками, серединку с семенами из полосок удаляем. Перекладываем баклажаны в миску, солим, перемешиваем и оставляем на 1,5-2 часа.
  2. После этого баклажаны отжимаем, выкладываем на бумажное полотенце, промокаем, перекладываем в миску.
  3. Поливаем двумя столовыми ложками растительного масла (у меня ароматное домашнее масло с острым перцем), перемешиваем и укладываем одним слоем на противень, застеленный фольгой.
  4. Отправляем в духовку при высокой температуре, оставляем до легкого зарумянивания.
  5. Болгарский перец, очищенный от семян и промытый, нарезаем соломкой, морковь натираем на корейской терке, чеснок пропускаем через пресс.
  6. Морковь и болгарский перец солим, слегка отжимаем и перекладываем в миску к готовым и остывшим баклажанам, добавляем сахар, острый красный перец колечками и чеснок.
  7. Перец горошком и кориандр надо слегка потолочь в ступке.
  8. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем и высыпаем смесь из ступки, мешаем 1-2 минуты и выливаем в миску с овощами.
  9. Сюда же добавляем соевый соус, перемешиваем и высыпаем нарезанную зелень, снова перемешиваем.
  10. Салат накладываем в подготовленные банки, плотно утрамбовывая.
  11. Совет. Как правильно подготовить банки к стерилизации, можете посмотреть на нашем сайте.
  12. В банки с салатом наливаем уксус, накрываем стерилизованными крышками и ставим стерилизоваться: 20 минут с момента закипания банки объемом 0,5 литра, и 25 минут банки вместимостью 1 литр.
  13. Воду в кастрюлю наливаем до плечиков банок.
  14. После стерилизации банки плотно закупориваем, переворачиваем и накрываем до полного остывания.

Баклажаны по-корейски – это пикантный, в меру остренький, яркий, вкусный салат. На праздничных застольях по достоинству «уйдет» со стола первым! А это – самая лучшая похвала умелой хозяйке! Другие рецепты простых и вкусных заготовок, вы найдете на нашем сайте: успейте закрыть остатки урожая в банки.

Баклажаны по-корейски: уникальная заготовка на зиму

Удачных всем заготовок.

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