Баклажаны по-корейски: уникальная заготовка на зиму

Кто еще не заготовил вкусняшек из баклажанов: вы успели! Самый вкусный салат из баклажанов, праздничный, ароматный, яркий, украсит любой стол!
Никто не устоит перед такой вкуснятиной, особенно зимой! Срочно берите себе на заметку этот рецепт: баклажаны по-корейски на зиму! Пикантный, в меру острый, ароматный и аппетитный салат напомнит зимой о ярком лете и солнечных днях. Это отличная самостоятельная закуска (с кусочком черного хлеба), или интересное дополнение к блюдам из мяса и картофеля.
Состав продуктов
- баклажаны – 2,5 килограмма,
- морковь – 500 грамм,
- перец болгарский цветной – 700 грамм,
- чеснок – 3-6 зубчиков,
- перец красный острый – 1 штука,
- петрушка и кинза – 150 грамм,
- растительное масло – 3+3 столовые ложки,
- соевый соус – 3-4 столовых ложки,
- сахарный песок – 1 столовая ложка,
- перец горошек – 10 штук,
- кориандр семена – 1 чайная ложка,
- рисовый уксус – 1 столовая ложка (в каждую банку 0,5 литра или по 1/2 столовой ложки любого 6% уксуса).
Баклажаны по-корейски на зиму: пошаговый процесс приготовления
- Баклажаны нарезаем небольшими полосками, серединку с семенами из полосок удаляем. Перекладываем баклажаны в миску, солим, перемешиваем и оставляем на 1,5-2 часа.
- После этого баклажаны отжимаем, выкладываем на бумажное полотенце, промокаем, перекладываем в миску.
- Поливаем двумя столовыми ложками растительного масла (у меня ароматное домашнее масло с острым перцем), перемешиваем и укладываем одним слоем на противень, застеленный фольгой.
- Отправляем в духовку при высокой температуре, оставляем до легкого зарумянивания.
- Болгарский перец, очищенный от семян и промытый, нарезаем соломкой, морковь натираем на корейской терке, чеснок пропускаем через пресс.
- Морковь и болгарский перец солим, слегка отжимаем и перекладываем в миску к готовым и остывшим баклажанам, добавляем сахар, острый красный перец колечками и чеснок.
- Перец горошком и кориандр надо слегка потолочь в ступке.
- На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем и высыпаем смесь из ступки, мешаем 1-2 минуты и выливаем в миску с овощами.
- Сюда же добавляем соевый соус, перемешиваем и высыпаем нарезанную зелень, снова перемешиваем.
- Салат накладываем в подготовленные банки, плотно утрамбовывая.
- Совет. Как правильно подготовить банки к стерилизации, можете посмотреть на нашем сайте.
- В банки с салатом наливаем уксус, накрываем стерилизованными крышками и ставим стерилизоваться: 20 минут с момента закипания банки объемом 0,5 литра, и 25 минут банки вместимостью 1 литр.
- Воду в кастрюлю наливаем до плечиков банок.
- После стерилизации банки плотно закупориваем, переворачиваем и накрываем до полного остывания.
Баклажаны по-корейски – это пикантный, в меру остренький, яркий, вкусный салат. На праздничных застольях по достоинству «уйдет» со стола первым! А это – самая лучшая похвала умелой хозяйке! Другие рецепты простых и вкусных заготовок, вы найдете на нашем сайте: успейте закрыть остатки урожая в банки.
Удачных всем заготовок.
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