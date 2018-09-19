Баклажаны по-корейски: уникальная заготовка на зиму

Кто еще не заготовил вкусняшек из баклажанов: вы успели! Самый вкусный салат из баклажанов, праздничный, ароматный, яркий, украсит любой стол!

Никто не устоит перед такой вкуснятиной, особенно зимой! Срочно берите себе на заметку этот рецепт: баклажаны по-корейски на зиму! Пикантный, в меру острый, ароматный и аппетитный салат напомнит зимой о ярком лете и солнечных днях. Это отличная самостоятельная закуска (с кусочком черного хлеба), или интересное дополнение к блюдам из мяса и картофеля.

Состав продуктов

баклажаны – 2,5 килограмма,

морковь – 500 грамм,

перец болгарский цветной – 700 грамм,

чеснок – 3-6 зубчиков,

перец красный острый – 1 штука,

петрушка и кинза – 150 грамм,

растительное масло – 3+3 столовые ложки,

соевый соус – 3-4 столовых ложки,

сахарный песок – 1 столовая ложка,

перец горошек – 10 штук,

кориандр семена – 1 чайная ложка,

рисовый уксус – 1 столовая ложка (в каждую банку 0,5 литра или по 1/2 столовой ложки любого 6% уксуса).

Баклажаны по-корейски на зиму: пошаговый процесс приготовления

Баклажаны нарезаем небольшими полосками, серединку с семенами из полосок удаляем. Перекладываем баклажаны в миску, солим, перемешиваем и оставляем на 1,5-2 часа. После этого баклажаны отжимаем, выкладываем на бумажное полотенце, промокаем, перекладываем в миску. Поливаем двумя столовыми ложками растительного масла (у меня ароматное домашнее масло с острым перцем), перемешиваем и укладываем одним слоем на противень, застеленный фольгой. Отправляем в духовку при высокой температуре, оставляем до легкого зарумянивания. Болгарский перец, очищенный от семян и промытый, нарезаем соломкой, морковь натираем на корейской терке, чеснок пропускаем через пресс. Морковь и болгарский перец солим, слегка отжимаем и перекладываем в миску к готовым и остывшим баклажанам, добавляем сахар, острый красный перец колечками и чеснок. Перец горошком и кориандр надо слегка потолочь в ступке. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем и высыпаем смесь из ступки, мешаем 1-2 минуты и выливаем в миску с овощами. Сюда же добавляем соевый соус, перемешиваем и высыпаем нарезанную зелень, снова перемешиваем. Салат накладываем в подготовленные банки, плотно утрамбовывая. Совет. Как правильно подготовить банки к стерилизации, можете посмотреть на нашем сайте. В банки с салатом наливаем уксус, накрываем стерилизованными крышками и ставим стерилизоваться: 20 минут с момента закипания банки объемом 0,5 литра, и 25 минут банки вместимостью 1 литр. Воду в кастрюлю наливаем до плечиков банок. После стерилизации банки плотно закупориваем, переворачиваем и накрываем до полного остывания.

Баклажаны по-корейски – это пикантный, в меру остренький, яркий, вкусный салат. На праздничных застольях по достоинству «уйдет» со стола первым! А это – самая лучшая похвала умелой хозяйке! Другие рецепты простых и вкусных заготовок, вы найдете на нашем сайте: успейте закрыть остатки урожая в банки.

Удачных всем заготовок.

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