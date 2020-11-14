Рыбные котлеты в духовке: котлетки с румяной корочкой для любителей рыбки

Рыбные котлеты в духовке покорят ваши желудки. Рецепт оригинальный, и тем временем не сложный. Под силу даже начинающей хозяюшке. Котлетки по этому рецепту получаются очень нежными, сочными. А на кухне будет стоять невероятный аромат.

Рыбные котлеты в духовке: ингредиенты

4 (четыре) шт – лука 600 (шестьсот) гр – рыбного филе 200 (двести) мл – молока 120 (сто двадцать) гр – белого хлеба 3 (три) ст. ложки – сметаны 120 (сто двадцать) гр – твердого сыра 4 (четыре) зубчика – чеснока пол ч. ложки – черного молотого перца 2 (две) ст. ложки – растительного масла 0.25 ч. ложки – перца чили, белого перца пол ч. ложки – молотого кориандра соль по вкусу

Рыбные котлеты в духовке: рецепт

Лук нарежьте довольно крупно. Обжарьте его на сковороде с маслом до румяного цвета. Это лук пойдет в фарш. Именно он придаст котлета неповторимый вкус и сладость

Оставшийся лук нарежьте мелко

Хлеб положите в теплое молоко и отожмите

Филе пропустите через мясорубку вместе с луком, и вымоченным хлебом. Посолите, добавьте специи, чеснок и перемешайте

Сформируйте котлетки и выложите их на противень

Отправьте запекаться их в предварительно разогретую духовку до 200 градусов до появления золотистой корочки

После чего вытащите их из духовки. Смажьте обильно сметаной. Посыпьте сыром и отправьте вновь в духовку на й0 минут

Рыбные котлеты в духовке готовы!

Подавайте котлетки с мелко порубленной зеленью. Отлично подойдут пюре, рис, макароны. Обязательно возьмите на заметку рецепт приготовления этих котлет. Вы точно не пожалеете. На здоровье.