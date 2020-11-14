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Рыбные котлеты в духовке: котлетки с румяной корочкой для любителей рыбки

Рыбные котлеты в духовке покорят ваши желудки. Рецепт оригинальный, и тем временем не сложный. Под силу даже начинающей хозяюшке. Котлетки по этому рецепту получаются очень нежными, сочными. А на кухне будет стоять невероятный аромат.

Рыбные котлеты в духовке: ингредиенты

Рыбные котлеты в духовке

  1. 4 (четыре) шт – лука
  2. 600 (шестьсот) гр – рыбного филе
  3. 200 (двести) мл – молока
  4. 120 (сто двадцать) гр – белого хлеба
  5. 3 (три) ст. ложки – сметаны
  6. 120 (сто двадцать) гр – твердого сыра
  7. 4 (четыре) зубчика – чеснока
  8. пол ч. ложки – черного молотого перца
  9. 2 (две) ст. ложки – растительного масла
  10. 0.25 ч. ложки – перца чили, белого перца
  11. пол ч. ложки – молотого кориандра
  12. соль по вкусу

Рыбные котлеты в духовке: рецепт

Рыбные котлеты в духовке

  • Лук нарежьте довольно крупно. Обжарьте его на сковороде с маслом до румяного цвета. Это лук пойдет в фарш. Именно он придаст котлета неповторимый вкус и сладость
  • Оставшийся лук нарежьте мелко
  • Хлеб положите в теплое молоко и отожмите
  • Филе пропустите через мясорубку вместе с луком, и вымоченным хлебом. Посолите, добавьте специи, чеснок и перемешайте
  • Сформируйте котлетки и выложите их на противень
  • Отправьте запекаться их в предварительно разогретую духовку до 200 градусов до появления золотистой корочки
  • После чего вытащите их из духовки.
    Смажьте обильно сметаной. Посыпьте сыром и отправьте вновь в духовку на й0 минут

Рыбные котлеты в духовке готовы!

Рыбные котлеты в духовке

Подавайте котлетки с мелко порубленной зеленью. Отлично подойдут пюре, рис, макароны. Обязательно возьмите на заметку рецепт приготовления этих котлет. Вы точно не пожалеете. На здоровье.

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