Рыбные котлеты в духовке: котлетки с румяной корочкой для любителей рыбки

Рыбные котлеты в духовке покорят ваши желудки. Рецепт оригинальный, и тем временем не сложный. Под силу даже начинающей хозяюшке. Котлетки по этому рецепту получаются очень нежными, сочными. А на кухне будет стоять невероятный аромат.
Рыбные котлеты в духовке: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – лука
- 600 (шестьсот) гр – рыбного филе
- 200 (двести) мл – молока
- 120 (сто двадцать) гр – белого хлеба
- 3 (три) ст. ложки – сметаны
- 120 (сто двадцать) гр – твердого сыра
- 4 (четыре) зубчика – чеснока
- пол ч. ложки – черного молотого перца
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
- 0.25 ч. ложки – перца чили, белого перца
- пол ч. ложки – молотого кориандра
- соль по вкусу
Рыбные котлеты в духовке: рецепт
- Лук нарежьте довольно крупно. Обжарьте его на сковороде с маслом до румяного цвета. Это лук пойдет в фарш. Именно он придаст котлета неповторимый вкус и сладость
- Оставшийся лук нарежьте мелко
- Хлеб положите в теплое молоко и отожмите
- Филе пропустите через мясорубку вместе с луком, и вымоченным хлебом. Посолите, добавьте специи, чеснок и перемешайте
- Сформируйте котлетки и выложите их на противень
- Отправьте запекаться их в предварительно разогретую духовку до 200 градусов до появления золотистой корочки
- После чего вытащите их из духовки. Смажьте обильно сметаной. Посыпьте сыром и отправьте вновь в духовку на й0 минут
Рыбные котлеты в духовке готовы!
Подавайте котлетки с мелко порубленной зеленью. Отлично подойдут пюре, рис, макароны. Обязательно возьмите на заметку рецепт приготовления этих котлет. Вы точно не пожалеете. На здоровье.
Свежие комментарии