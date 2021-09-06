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Куриные голени мариную в бутылке: занимает меньше места и посуда не марается. Рецепт быстрого и вкусного ужина

Мясная закуска получается сочной и вкусной, отлично подходит под разные гарниры. Процесс готовки простой и недолгий, результат можно даже подавать на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные голени, 6 шт;
  • приправа для курицы, 1 ч.л;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль, 2 ч.л;
  • кориандр, 1 ч.л;
  • перец, паприка;
  • газированная вода, 300 мл;
  • ароматные итальянские травы, 2 ч.л;
  • картофель, 1 кг;
  • лук, 1 шт;
  • майонез;
  • сыр, 100 г;
  • зелень.

Процесс приготовления

В большую пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, укладываем голени, предварительно промытые и просушенные.

Всыпаем соль, все перечисленные специи и ароматные травы, измельченный чеснок и зелень, майонез.

Совет: для мягкости и пикантности, добавьте горчицу.

Оставляем мариноваться на 1 – 2 часа.

Куриные голени мариную в бутылке: занимает меньше места и посуда не марается. Рецепт быстрого и вкусного ужина

Картофель чистим, режем кружочками и смешиваем с солью, перцем, ароматными травами и специями для картофеля.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем на дно лук     полукольцами, затем картофель и по бортикам картофель.

Сверху на картофель, кладем голени.

Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов и запекаем 1 час.

Куриные голени мариную в бутылке: занимает меньше места и посуда не марается. Рецепт быстрого и вкусного ужина

Вынимаем и посыпаем тертым сыром, допекаем еще 10 минут.

Куриные голени мариную в бутылке: занимает меньше места и посуда не марается. Рецепт быстрого и вкусного ужина

Такое сытное и вкусное блюдо – это полноценный и очень сытный ужин, можно готовить на пикники.

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