Куриные голени мариную в бутылке: занимает меньше места и посуда не марается. Рецепт быстрого и вкусного ужина

Мясная закуска получается сочной и вкусной, отлично подходит под разные гарниры. Процесс готовки простой и недолгий, результат можно даже подавать на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные голени, 6 шт;

приправа для курицы, 1 ч.л;

чеснок, 3 зубчика;

соль, 2 ч.л;

кориандр, 1 ч.л;

перец, паприка;

газированная вода, 300 мл;

ароматные итальянские травы, 2 ч.л;

картофель, 1 кг;

лук, 1 шт;

майонез;

сыр, 100 г;

зелень.

Процесс приготовления

В большую пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, укладываем голени, предварительно промытые и просушенные.

Всыпаем соль, все перечисленные специи и ароматные травы, измельченный чеснок и зелень, майонез.

Совет: для мягкости и пикантности, добавьте горчицу.

Оставляем мариноваться на 1 – 2 часа.

Картофель чистим, режем кружочками и смешиваем с солью, перцем, ароматными травами и специями для картофеля.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем на дно лук полукольцами, затем картофель и по бортикам картофель.

Сверху на картофель, кладем голени.

Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов и запекаем 1 час.

Вынимаем и посыпаем тертым сыром, допекаем еще 10 минут.

Такое сытное и вкусное блюдо – это полноценный и очень сытный ужин, можно готовить на пикники.