Куриные голени мариную в бутылке: занимает меньше места и посуда не марается. Рецепт быстрого и вкусного ужина

Мясная закуска получается сочной и вкусной, отлично подходит под разные гарниры. Процесс готовки простой и недолгий, результат можно даже подавать на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные голени, 6 шт;
- приправа для курицы, 1 ч.л;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, 2 ч.л;
- кориандр, 1 ч.л;
- перец, паприка;
- газированная вода, 300 мл;
- ароматные итальянские травы, 2 ч.л;
- картофель, 1 кг;
- лук, 1 шт;
- майонез;
- сыр, 100 г;
- зелень.
Процесс приготовления
В большую пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, укладываем голени, предварительно промытые и просушенные.
Всыпаем соль, все перечисленные специи и ароматные травы, измельченный чеснок и зелень, майонез.
Совет: для мягкости и пикантности, добавьте горчицу.
Оставляем мариноваться на 1 – 2 часа.
Картофель чистим, режем кружочками и смешиваем с солью, перцем, ароматными травами и специями для картофеля.
Форму смазываем растительным маслом и выкладываем на дно лук полукольцами, затем картофель и по бортикам картофель.
Сверху на картофель, кладем голени.
Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов и запекаем 1 час.
Вынимаем и посыпаем тертым сыром, допекаем еще 10 минут.
Такое сытное и вкусное блюдо – это полноценный и очень сытный ужин, можно готовить на пикники.
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