Беру 3 картошки, лук! Даже остыть не успеет: быстрый, бюджетный и вкусный завтрак или обед

Предлагаем вам приготовить три очень простых ужина. Эти продукты всегда есть на кухне. Бюджетно — не значит в данном случае не вкусно.

Картофельная запеканка в молочном маринаде

Для блюда возьмите:

1 кг. картофеля;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

0,4 литра молока;

соль, масло растительное (1 ст. ложка).

Приступаем к приготовлению запеканки

Клубни помыть, почистить. Картофель порезать как можно тоньше. Я нарезаю тонкими кольцами, чтобы он быстрее приготовился. Так же поступаю с луком, разделяю ломтики на отдельные кольца. Берём большую посуду, смазываем дно растительным маслом, можно взять и сливочное, тогда блюдо получится намного вкуснее. Теперь выкладываем ломтики картофеля с небольшим нахлёстом друг на друга. Так проделываем и со вторым слоем картофеля. Следом выложите таким же методом кольца лука.

Заливка

В молоко добавляем соль, и чеснок (предварительно пропустите его через пресс). К соусу можно добавлять ваши любимые специи. Заливаем молочной смесью картофель с луком, сверху присаливаем и накрываем крышкой форму. Если у вас нет формы с крышкой, можно использовать пергаментную бумагу и фольгу. Я использую сразу оба материала, эти два слоя будут хорошо удерживать влагу внутри блюда.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте выпекаться блюдо 25 минут. После снимите крышку, и снова поставьте картофель в духовку, чтобы она зарумянилась. На это понадобиться приблизительно ещё полчаса.

Блюдо получится очень нежным с чесночным вкусом.

Второй вариант ужина- картофельные зразы с луковой начинкой

Картофель (1 килограмм) очистить от кожуры, порезать на четыре части, залить горячей водой и сварить до полной готовности. Не солить! Потом сливаем воду и разминаем в однородное пюре. Пока остывает картофель, обжариваем лук (2 средних луковицы) до золотистого цвета. Его я нарезаю кубиком. Продолжаем работу с пюре: солим, перчим, и досыпаем постепенно 3-4 ст. ложки муки. Должно получиться мягкое, податливое тесто. Теперь готовит картофельные зразы с луковой начинкой.

Приготовление

Берём немного картофельной массы в руку, делаем небольшое углубление и выкладываем туда жареный лук. Аккуратно закрываем края картофельного теста, придаем каждой из зраз необходимую форму. Обваливаем в муке и выкладываем в разогретую сковороду с кипящим растительным маслом. Зразы обжариваем до золотистой корочки.

СОВЕТ: для того, чтобы зразы не развалились, когда вы будете их переворачивать, возьмите две вилки.

Получилось блюдо с ароматными зразами, осталось в тарелку добавить салат из свежей или квашеной капусты.

Третье блюдо – жаренный картофель как печёный

Очищенную картошку обсушить полотенцем. Каждый клубень разрежьте на 4 части. Нарезанную картошку снова просушите полотенцем. В разогретую сковородку добавляем растительное масло, и выкладываем слой картофеля. Сразу после этого накрываем блюдо крышкой. Огонь должен быть небольшим, через каждые 4 минуты перемешиваем картошку. Общее время готовки 25 минут.

За несколько минут до выключения, добавьте мелко нарезанный чеснок и соль. Получается такая вкуснятина, что язык можно проглотить. Сверху хрустящая корочка, а внутри перчёная мягкая картошечка. Здесь квашеная капуста будет тоже к месту.

Готовьте и наслаждайтесь вкусом вашей любимой картошки.