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Стейк лосося в духовке: вкусная и полезная запеченная рыба на ужин

Стейк лосося в духовке  — вкусное и невероятно полезное блюдо. Такой вариант отлично подойдет для романтического ужина. Или для торжественного вечера. Готовить не сложно.

Стейк лосося в духовке: ингредиенты

Стейк лосося в духовке

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – стейк из лосося
  2. 2 (две) ст. ложки – горчицы
  3. 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
  4. 1 (одна) ч. ложка – растительного масла
  5. 1 (одна) ст . ложка – лимонного сока
  6. Перец по вкусу

Стейк из лосося: рецепт

Стейк лосося в духовке

  • Рыба для приготовления этого блюда предпочтительнее свежая. А если все же у вас замороженная, то разморозить ее при комнатной температуре
  • Очистите ее от чешуи. Промойте под водой
  • Смешайте соевый соус, растительное масло, горчицу и сок лимона. Перемешайте. Это наш маринад
  • В форму для запекания выложите стейк лосося. Распределите маринад со всех сторон. Оставьте рыбу на полчаса в маринаде
  • Отправьте ее в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
  • На гарнир к такой рыбке подойдут рис, овощи, отварной картофель

Стейк из лосося готов!

Стейк лосося в духовке

Лосось невероятно полезная рыба. В ней содержится омега – 3. Пожалуй больше, чем в других рыбах. Много витамина В 12, витамина Д, Белка, биотина.

Обязательно приготовьте рыбу в таком виде. Вам очень понравится.

Также лосось можно приготовить и в майонезно – сметанном соусе. Без горчицы. Для тех, кто ее не жалует особо. В сметано – майонезный соус добавьте немного лимонного сока. Рыба «любит» лимон.

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