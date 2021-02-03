Стейк лосося в духовке: вкусная и полезная запеченная рыба на ужин

Стейк лосося в духовке — вкусное и невероятно полезное блюдо. Такой вариант отлично подойдет для романтического ужина. Или для торжественного вечера. Готовить не сложно.
Стейк лосося в духовке: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – стейк из лосося
- 2 (две) ст. ложки – горчицы
- 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
- 1 (одна) ч. ложка – растительного масла
- 1 (одна) ст . ложка – лимонного сока
- Перец по вкусу
Стейк из лосося: рецепт
- Рыба для приготовления этого блюда предпочтительнее свежая. А если все же у вас замороженная, то разморозить ее при комнатной температуре
- Очистите ее от чешуи. Промойте под водой
- Смешайте соевый соус, растительное масло, горчицу и сок лимона. Перемешайте. Это наш маринад
- В форму для запекания выложите стейк лосося. Распределите маринад со всех сторон. Оставьте рыбу на полчаса в маринаде
- Отправьте ее в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
- На гарнир к такой рыбке подойдут рис, овощи, отварной картофель
Стейк из лосося готов!
Лосось невероятно полезная рыба. В ней содержится омега – 3. Пожалуй больше, чем в других рыбах. Много витамина В 12, витамина Д, Белка, биотина.
Обязательно приготовьте рыбу в таком виде. Вам очень понравится.
Также лосось можно приготовить и в майонезно – сметанном соусе. Без горчицы. Для тех, кто ее не жалует особо. В сметано – майонезный соус добавьте немного лимонного сока. Рыба «любит» лимон.
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