Стейк лосося в духовке: вкусная и полезная запеченная рыба на ужин

Стейк лосося в духовке — вкусное и невероятно полезное блюдо. Такой вариант отлично подойдет для романтического ужина. Или для торжественного вечера. Готовить не сложно.

Стейк лосося в духовке: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – стейк из лосося 2 (две) ст. ложки – горчицы 2 (две) ст. ложки – соевого соуса 1 (одна) ч. ложка – растительного масла 1 (одна) ст . ложка – лимонного сока Перец по вкусу

Стейк из лосося: рецепт

Рыба для приготовления этого блюда предпочтительнее свежая. А если все же у вас замороженная, то разморозить ее при комнатной температуре

Очистите ее от чешуи. Промойте под водой

Смешайте соевый соус, растительное масло, горчицу и сок лимона. Перемешайте. Это наш маринад

В форму для запекания выложите стейк лосося. Распределите маринад со всех сторон. Оставьте рыбу на полчаса в маринаде

Отправьте ее в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут

На гарнир к такой рыбке подойдут рис, овощи, отварной картофель

Стейк из лосося готов!

Лосось невероятно полезная рыба. В ней содержится омега – 3. Пожалуй больше, чем в других рыбах. Много витамина В 12, витамина Д, Белка, биотина.

Обязательно приготовьте рыбу в таком виде. Вам очень понравится.

Также лосось можно приготовить и в майонезно – сметанном соусе. Без горчицы. Для тех, кто ее не жалует особо. В сметано – майонезный соус добавьте немного лимонного сока. Рыба «любит» лимон.