Скатерть-Самобранка

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И никакого мяса не нужно! Нежное и вкусное блюдо из капусты: для домашнего обеда или ужина

Предлагаю попробовать очень вкусные и сочные, нежные котлетки из капусты с картошкой. Такой ужин можно подавать с различными кашами, картофельным  пюре и запеченным картофелем, различными салатами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 450 г;
  • картофель, 500 – 600 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • лук, 2 шт;
  • соль, перец, орегано, тимьян, приправа для картофеля;
  • сыр, 50 г;
  • масло растительное.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель  в подсоленной воде.

Капусту тонко шинкуем и бросаем в кипяток, варим 5 минут, вынимаем и даем стечь воде.

Из картофеля делаем пюре, добавив яйцо.

Смешиваем картофельное пюре с капустой.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле, добавляем в картофель.

Заправляем массу солью и специями, хорошо вымешиваем.

И никакого мяса не нужно! Нежное и вкусное блюдо из капусты: для домашнего обеда или ужина

Противень смазываем растительным маслом или застилаем фольгой.

Формируем котлеты и выкладываем на противень.

Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов около 5 минут.

И никакого мяса не нужно! Нежное и вкусное блюдо из капусты: для домашнего обеда или ужина

Вынимаем котлеты, посыпаем тертым сыром и допекаем еще в течение 5 минут.

И никакого мяса не нужно! Нежное и вкусное блюдо из капусты: для домашнего обеда или ужина

В такие котлетки можно еще добавить уже обжаренные грибочки или подавать их с грибным соусом или грибами в сметане. Очень вкусно получается.

И никакого мяса не нужно! Нежное и вкусное блюдо из капусты: для домашнего обеда или ужина

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