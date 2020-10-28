И никакого мяса не нужно! Нежное и вкусное блюдо из капусты: для домашнего обеда или ужина

Предлагаю попробовать очень вкусные и сочные, нежные котлетки из капусты с картошкой. Такой ужин можно подавать с различными кашами, картофельным пюре и запеченным картофелем, различными салатами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 450 г;
- картофель, 500 – 600 г;
- яйцо, 1 шт;
- лук, 2 шт;
- соль, перец, орегано, тимьян, приправа для картофеля;
- сыр, 50 г;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде.
Капусту тонко шинкуем и бросаем в кипяток, варим 5 минут, вынимаем и даем стечь воде.
Из картофеля делаем пюре, добавив яйцо.
Смешиваем картофельное пюре с капустой.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле, добавляем в картофель.
Заправляем массу солью и специями, хорошо вымешиваем.
Противень смазываем растительным маслом или застилаем фольгой.
Формируем котлеты и выкладываем на противень.
Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов около 5 минут.
Вынимаем котлеты, посыпаем тертым сыром и допекаем еще в течение 5 минут.
В такие котлетки можно еще добавить уже обжаренные грибочки или подавать их с грибным соусом или грибами в сметане. Очень вкусно получается.
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