Петрушка, укроп, сельдерей – отличные способы заготовки зелени на зиму

Петрушка, укроп, сельдерей – пряные травы, отлично дополняющие многие блюда, придающие им неповторимый вкус, аромат и изысканную пикантность. К сожалению, сезон свежей зелени подходит к концу, поэтому самое время позаботиться о зимнем витаминном рационе – запастись любимыми травами впрок.

Конечно, в нынешнее время приобрести свежую зелень можно в любое время года. Но выращенные в теплице укроп и петрушка не идут ни в какое сравнение с теми, что росли на огородной грядке – не так ароматны и вкусны. Да и цена за пучок зеленушки не в сезон достаточно высока. В зимнее время прекрасной альтернативой свежей зелени станут травы, заготовленные впрок. О там, как это сделать, сейчас и пойдет речь.

Способы заготовки зелени

Запасти зелень впрок можно несколькими способами, каждый из которых по-своему хорош. Какой выбрать в конечном итоге – решать вам, а мы лишь подскажем возможные варианты заготовки пряных трав на зиму.

Сушка

Пожалуй, самый простой и доступный всем способ заготовить ароматные травы впрок – сушка. Этот метод дает возможность максимально сохранить полезные свойства и аромат зелени, но займет довольно много времени.

Сушить зелень можно на открытом воздухе или с помощью бытовых приборов: в дегидраторе, электросушилке, духовом шкафу либо микроволновке.

Сушка зелени на свежем воздухеВеточки (петрушки, укропа, сельдерея и так далее) тщательно перебирают, отбраковывая пожелтевшие и поврежденные вредителями.Тщательно промывают их под проточной водой и раскладывают на полотенце, чтобы они слегка обсохли.Далее возможно несколько вариантов сушки: веточек целиком (в пучках) или рубленой зелени.

Сушка рубленой зелени

Вымытую и подсушенную зелень рубят ножом и тонким слоем выкладывают на разделочную доску, противень либо поднос. Выносят в сухое (обязательно защищенное от прямых солнечных лучей) место с хорошей циркуляцией воздуха. Степень готовности зелени проверяют раз в день (по желанию можно и чаще), аккуратно вороша ее для равномерной просушки.

Сушка зелени в пучках

Предварительно вымытую и уже обсохшую зелень связывают в небольшие (по 7-10 веточек) пучки.

Развешивают в тени, в хорошо проветриваемом месте, защищенном от дождя (чердак, навес, беседка, веранда и так далее).

Сушка зелени в дегидраторе

Дегидратор (иными словами — усовершенствованная электросушилка) облегчит и значительно ускорит процесс сушки зелени.

Рецепт приготовления:

Свежие травы перебирают, моют и рубят ножом.

Измельченную зелень помещают в дегидратор. На приборе выставляется минимальная температура, не превышающая 40°С, что дает возможность высушить зелень, сохранив в ней максимальное количество витаминов.

По такому же принципу делают заготовку в обычной электросушилке.

Сушка зелени в духовке

Для сушки пряных трав можно использовать и духовку.

Рецепт приготовления:

Измельченную (или целыми веточками) зелень тонким слоем выкладывают на противень, который устанавливают в духовку.

Духовку включают на 40°С, дверцу оставляют слегка приоткрытой.

За процессом необходимо постоянно следить, иначе зелень может пересохнуть.

Сушка зелени в микроволновке

Рецепт приготовления:

Укроп, сельдерей, петрушку (или любые другие пряные травы) перебирают, моют, дают немного обсохнуть, по желанию рубят ножом.

Тонким ровным слоем выкладывают на тарелку, которую устанавливают в микроволновку. Включают СВЧ печь на максимальную мощность (700-800 вт) и сушат 3 минуты.

Если этого недостаточно, продолжают еще 2-3 мин, проверяя готовность через каждые 30 секунд.

Хранят заготовку в банке, накрытой крышкой, или в мешочке из натуральной ткани.

Правильно высушенная зелень при сжатии в руке ломается на меленькие кусочки; если она слипается или рассыпается в мелкий порошок — сушка проведена неправильно.

Заморозка

Самый популярный, простой, эффективный и не затратный по времени способ заготовки зелени на зиму – заморозка.

Бесспорные плюсы этого метода: цвет трав остается практически неизменным, кроме того, сохраняются почти все витамины. Заморозить зелень впрок можно двумя способами – сухой или в воде (масле).

Заморозка зелени сухим способом

Прекрасно сохраняет цвет и вкусовые качества трав.

Рецепт приготовления:

Тщательно перебирают сырье, отбраковывая пожелтевшие, вялые и огрубевшие части растений.

Травы (смесь трав) моют, стряхивают лишнюю воду и дают им обсохнуть.

Рубят ножом.

Измельченную зелень складывают в пакеты либо пластиковые контейнеры.

Контейнеры закрывают крышками и убирают в морозилку.

Заморозка зелени в воде (масле)

А еще зелень можно заморозить небольшими кубиками, так ее очень удобно использовать. Много времени заготовка не займет, а результат превосходный, попробуйте!

Рецепт приготовления:

Укроп, петрушку, сельдерей (можно взять лишь одну или смесь любых других трав по вашему вкусу) перебирают, откидывают на дуршлаг и тщательно моют.

Рубят ножом и обдают кипятком.

Формы для льда (в идеале силиконовые) наполняют зеленью, хорошенько ее уплотняя.

В каждую ячейку c зеленью наливают немного водички и убирают формы для льда в морозилку. Вместо воды для заливки можно использовать оливковое масло.

Как только кубики замерзнут, их вынимают из форм, перекладывают в пакеты и вновь отправляют в морозилку (на хранение).

Важно: Повторно замораживать подтаявшую зелень не рекомендуется. Она теряет не только внешний вид и аромат, но и свои вкусовые качества.

Засолка

Еще один популярный способ заготовки – засолка. Соленая зелень сохранит большую часть питательных веществ, вкус и непревзойденный аромат. Вот один из самых простых рецептов:

Рецепт приготовления:

Петрушку, укроп и сельдерей перебирают, тщательно моют и просушивают на полотенце.

Зелень рубят ножом.

Смешивают с солью и расфасовывают по заранее вымытой таре.

Хранят соленье в холодильнике либо прохладном помещении.

Зелень “Ароматная”

Для приготовления потребуется:

Смесь петрушки, укропа и сельдерея – 1 кг.

Соль – 250 гр.

Рецепт приготовления:

Укроп, петрушку и сельдерей перебирают и моют.

Рубят ножом.

Тщательно перемешивают с солью и перекладывают в заранее вымытые банки.

Зелень в банках утрамбовывают до тех пор, пока не появится сок.

Как только сок появился, банку накрывают тканевой салфеткой и оставляют на 2 дня в прохладном помещении.

За это время содержимое немного осядет, поэтому банки доверху заполняют новой порцией зелени с солью, после чего их закрывают крышками и убирают на хранение в прохладное помещение либо холодильник.

Совет: Добавляя соленую зелень в супы (соусы, блюда из мяса и рыбы и так далее), дополнительно класть соль не нужно — ее достаточно в заготовке.

Зелень “Пикантная”

Для приготовления потребуется:

Укроп – 1 кг.

Петрушка листовая – 1 кг.

Сельдерей листовой – 1 кг.

Перец чили – 2 шт.

Болгарский перец – 300 гр.

Соль – 400 гр.

Рецепт приготовления:

Сельдерей, петрушку и укроп перебирают, моют и просушивают на полотенце.

Затем мелко рубят ножом.

Перец (болгарский и чили) очищают от плодоножек и семян и нарезают тоненькими полосочками.

В глубокой миске смешивают измельченную зелень, мелко рубленый перец и соль.

Емкость для засолки тщательно моют, стерилизуют и плотно наполняют смесью.

Закрывают крышками и хранят в холодильнике.

Совет: Можно добавить к соленой зелени несколько зубчиков чеснока, тогда она приобретет не только более острый вкус, но и аппетитный аромат.

Консервация

Еще один способ запастись зеленью на зиму – законсервировать ее. Конечно, витаминов в такой заготовке не много, но зато хранить ее можно не в холодильнике (использовать желательно в течение года). Рецепт для консервирования можно выбрать по своему вкусу, благо их достаточно много. Вот, например, только некоторые из них:

Зелень со специями

Для приготовления потребуется:

Зелень (петрушка, укроп, сельдерей) – 2 кг.

Вода – 1 литр

Соль – 2 ст. ложки.

Сахар – 1 ст. ложка.

Уксус 9% – 2 ст. ложки.

Лавровый лист – 3 шт.

Душистый перец – 5 шт.

Рецепт приготовления:

Петрушку, укроп и сельдерей перебирают и моют.

Вымытую зелень складывают на полотенце, чтобы она немного просохла.

Затем ее рубят ножом (крупно, мелко – по желанию).

Тару для засолки тщательно моют.

Из воды, сахара, соли и уксуса готовят рассол, в который добавляют лавровый лист и душистый перец.

Зелень закладывают в емкость для засолки, немного утрамбовывают, заливают рассолом.

Стерилизуют 7-10 минут (время указано для банок емкостью 0,5 л) и закатывают.

Совет: По этому же рецепту можно замариновать каждую из трав отдельно.

Консервированная зелень

Для приготовления потребуется:

Петрушка –1 кг.

Укроп – 1 кг.

Сельдерей (корневой) – 0,5 кг.

Соль – 250 гр.

Уксус 9% – 4 ст. ложки на емкость 200 мл.

Рецепт приготовления:

Петрушку, укроп перебирают, моют и дают немного подсохнуть.

Корень сельдерея чистят, нарезают небольшими тонкими кусочками.

Зелень рубят ножом.

Петрушку, укроп и сельдерей хорошенько перемешивают с солью и расфасовывают по чистым банкам.

В каждую банку наливают уксус и стерилизуют 5-7 минут (после закипания).

Маринование

Прекрасной альтернативой консервированной может стать маринованная зелень, приготовленная, например, по одному из следующих рецептов.

Зелень с маслом

Для приготовления потребуется:

Смесь петрушки, сельдерея, укропа (любой другой зелени) – 1,2 кг.

Вода – 300 мл.

Соль – 50 гр.

Растительное масло – 50 мл.

Уксус 9% – 30 мл.

Рецепт приготовления:

Сельдерей, укроп и петрушку перебирают и моют.

Зелень рубят ножом и наполняют ею чистые банки.

Из воды, соли и уксуса готовят маринад.

Заливают, не доходя до края горлышка около 1,5 см.

Дают постоять 2-3 часа, после чего доливают подсолнечным маслом доверху и закрывают.

Хранят в прохладном помещении.

Зелень в масле

Для приготовления потребуется:

Петрушка – 1 кг.

Укроп – 1 кг.

Сельдерей – 0,5 кг.

Растительное масло рафинированное – 1 л.

Соль – 1 ч. ложка на емкость 0,5 л.

Рецепт приготовления:

Петрушку укроп и сельдерей перебирают и тщательно моют.

Выкладывают на полотенце, чтобы немного обсушить.

Затем измельчают ножом и перекладывают в заранее вымытые банки.

Растительное масло смешивают с солью и заливают зелень таким образом, чтобы масло покрыло ее полностью.

Банки закрывают крышками и убирают на хранение в холодильник.

Совет: Маслом можно заливать как отдельно взятую траву, так и их смесь (подбирая состав по своему вкусу). Для пикантности можно добавить немного базилика, так заготовка станет еще ароматнее. В пищу используют не только зелень, но и ароматное масло.