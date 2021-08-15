Квашеная капуста за одни сутки. Все квасят по-своему, а я быстро и вкусно

Быстрая квашеная капуста. Вы больше не будете квасить по — другому. Уже через сутки капуста будет готова. Пересолить такую капусту невозможно, так как раствор воды с солью готовится отдельно, в определённых пропорциях, а не «на глаз». Храню такую капусту в холодильнике. Квашеная капуста в банке Хрустящая и сочная. Самый простой рецепт. Квашеная капуста — это просто, вкусно и полезно!

Приготовление:

Капусту мелко нашинкуем

Морковь натрем на крупной терке и смешаем с капустой в большой миске, что бы было удобно мешать

Болгарский перец нарежем соломкой и также отправим в миску и хорошенько перемешаем

Теперь закладываем в баночки но не плотно

Приступим к маринаду. Смешаем воду, лавровый лист, соль, перец горошком и сахар. Ставим на огонь. Когда все это закипит добавляем растительное масло и уксус

Заливаем капусту, оставляем на столе при комнатной температуре

Когда остынет поставим в холодильник. Через сутки капуста будет готова

Приятного аппетита!!!