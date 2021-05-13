Блинчики в сладкой заливке. Любимые блинчики с нежнейшей начинкой

Блинчики в сладкой заливке станут отличным завтраком для всей семьи
Блинчики в сладкой заливке: ингредиенты
- Готовые Блинчики – из расчёта в 2-3 слоя по размеру формы для выпечки
- Мука – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сметана – 200 мл. (двести миллилитров)
- Молоко – 200 мл. (двести миллилитров)
- Круглый рис – 200 г. (двести грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Корица
- Ванильный Сахар
- Сахар – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Из риса с сахаром, корицей и ванилином приготовьте молочную кашу. Оставьте для остывания на 10-15 минут.
- Из сметаны, муки, сахара, яиц и ванилина сделайте микс.
- Блины нашпигуйте рисовой кашей. Скатайте в трубочки и уложите в смазанную форму для выпечки. Блины уложите слоями и каждый залейте сладким соусом.
- Запекайте при температуре 18- градусов 10-15 минут до румяного цвета.
Блинчики в сладкой заливке получаются безумно вкусными.
Готовьте на здоровье!
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