Запеканка из капусты с яйцом. Это простое блюдо точно не оставит вас равнодушным к запеканкам

Запеканка из капусты с яйцом лёгкое блюдо на каждый день, которое обязательно Вам понравится.

Запеканка из капусты с яйцом: ингредиенты

Сметана — 160 гр. (сто шестьдесят грамм) Капута — 500 гр. (пятьсот грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Цельнозерновая мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм) Кунжут — 100 гр. (сто грамм) Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм) Соль — по вкусу Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Очистите и порубите капусту тонкими полосками при помощи острого ножа.

Измельчите зелень и добавьте к капусте.

Приготовьте заливку: смешайте в ёмкости яйцо, муку, специи, сметану, соль, разрыхлитель и специи.

Всё хорошо взбейте венчиком или миксером.

Предварительно смажьте форму маслом и слегка присыпьте мукой или сухарями, выложите всю порцию капусты.

Содержимое формы залейте яично — сметанной смесью и посыпьте семенами кунжута.

В хорошо разогретой духовке выпекайте запеканку около 30 минут.

Запеканка из капусты яйцом Вам очень понравится.

Приятного аппетита!