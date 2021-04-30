Запеканка из капусты с яйцом. Это простое блюдо точно не оставит вас равнодушным к запеканкам

Запеканка из капусты с яйцом лёгкое блюдо на каждый день, которое обязательно Вам понравится.
Запеканка из капусты с яйцом: ингредиенты
- Сметана — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Капута — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Цельнозерновая мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Кунжут — 100 гр. (сто грамм)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
- Соль — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очистите и порубите капусту тонкими полосками при помощи острого ножа.
- Измельчите зелень и добавьте к капусте.
- Приготовьте заливку: смешайте в ёмкости яйцо, муку, специи, сметану, соль, разрыхлитель и специи.
- Всё хорошо взбейте венчиком или миксером.
- Предварительно смажьте форму маслом и слегка присыпьте мукой или сухарями, выложите всю порцию капусты.
- Содержимое формы залейте яично — сметанной смесью и посыпьте семенами кунжута.
- В хорошо разогретой духовке выпекайте запеканку около 30 минут.
Запеканка из капусты яйцом Вам очень понравится.
Приятного аппетита!
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