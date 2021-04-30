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Запеканка из капусты с яйцом. Это простое блюдо точно не оставит вас равнодушным к запеканкам

Запеканка из капусты с яйцом лёгкое блюдо на каждый день, которое обязательно Вам понравится.

Запеканка из капусты с яйцом: ингредиенты

Запеканка из капусты с яйцом

  1. Сметана — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  2. Капута — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Цельнозерновая мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  5. Кунжут — 100 гр. (сто грамм)
  6. Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
  7. Соль — по вкусу
  8. Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Очистите и порубите капусту тонкими полосками при помощи острого ножа.
  • Измельчите зелень и добавьте к капусте.
  • Приготовьте заливку: смешайте в ёмкости яйцо, муку, специи, сметану, соль, разрыхлитель и специи.
  • Всё хорошо взбейте венчиком или миксером.
  • Предварительно смажьте форму маслом и слегка присыпьте мукой или сухарями, выложите всю порцию капусты.
  • Содержимое формы залейте яично — сметанной смесью и посыпьте семенами кунжута.
  • В хорошо разогретой духовке выпекайте запеканку около 30 минут.

Запеканка из капусты  яйцом Вам очень понравится.

Запеканка из капусты с яйцом. Это простое блюдо точно не оставит вас равнодушным к запеканкам 2

Приятного аппетита!

 

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