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Булочки с маком и вишней. Мягкое и пышное тесто с изумительной начинкой

Булочки с маком и вишней — вкуснейший десерт, который Вам непременно понравится.

Булочки с маком и вишней: ингредиенты

Булочки с маком и вишней

  1. Мука — около 480 гр. (четыреста восемьдесят грамм)
  2. Сухие дрожжи — 12 гр. (двенадцать грамм)
  3. Молоко — 390 мл. (триста девяносто миллилитров)
  4. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  5. Сахар — 165 гр. (сто шестьдесят пять грамм)
  6. Яйца — 1 ;т. (одна штука)
  7. Сливки — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Мак — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  9. Вишня — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  10. Горький шоколад — 100 гр. (сто грамм)

Рецепт приготовления:

  • Разведите в небольшом количестве молока и ложке сахара дрожжи, ёмкость накройте полотенцем и оставьте на 20 минут.
  • Кастрюлю поставьте на плиту, влейте остальное молоко, добавьте сливочное масло. Затем нагрейте до растворения масла, снимите с плиты, добавьте сахар с яйцом и перемешайте.
  • Смешайте молочную смесь с дрожжевой, перемешайте и частями введите просеянную муку. Тесто вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет мягким. Накройте тесто полотенцем и на 1,5 часа поставьте в тёплое место.
  • Залейте мак молоком и настаивайте 30-60 минут.
  • затем смешайте мак с сахаром и вишней.
  • Выложите тесто на стол и раскатайте в пласт, смажьте его сливочным маслом и выложите начинку.
    Сверните рулет, порежьте на порционные куски, которые необходимо выложить на противень, застеленный пергаментом. Оставьте на 30 минут.
  • Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте рулет 30 минут.
  • Приготовьте глазурь: нагрейте сливки и смешайте их с кусочками шоколада до однородности. Полейте им остывшие булочки и подайте к столу.

Булочки с маком и вишней можете сделать с белым шоколадом.

Булочки с маком и вишней. Мягкое и пышное тесто с изумительной начинкой 2

Пеките на здоровье!

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