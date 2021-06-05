Булочки с маком и вишней. Мягкое и пышное тесто с изумительной начинкой

Булочки с маком и вишней — вкуснейший десерт, который Вам непременно понравится.
Булочки с маком и вишней: ингредиенты
- Мука — около 480 гр. (четыреста восемьдесят грамм)
- Сухие дрожжи — 12 гр. (двенадцать грамм)
- Молоко — 390 мл. (триста девяносто миллилитров)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 165 гр. (сто шестьдесят пять грамм)
- Яйца — 1 ;т. (одна штука)
- Сливки — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мак — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Вишня — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Горький шоколад — 100 гр. (сто грамм)
Рецепт приготовления:
- Разведите в небольшом количестве молока и ложке сахара дрожжи, ёмкость накройте полотенцем и оставьте на 20 минут.
- Кастрюлю поставьте на плиту, влейте остальное молоко, добавьте сливочное масло. Затем нагрейте до растворения масла, снимите с плиты, добавьте сахар с яйцом и перемешайте.
- Смешайте молочную смесь с дрожжевой, перемешайте и частями введите просеянную муку. Тесто вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет мягким. Накройте тесто полотенцем и на 1,5 часа поставьте в тёплое место.
- Залейте мак молоком и настаивайте 30-60 минут.
- затем смешайте мак с сахаром и вишней.
- Выложите тесто на стол и раскатайте в пласт, смажьте его сливочным маслом и выложите начинку. Сверните рулет, порежьте на порционные куски, которые необходимо выложить на противень, застеленный пергаментом. Оставьте на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте рулет 30 минут.
- Приготовьте глазурь: нагрейте сливки и смешайте их с кусочками шоколада до однородности. Полейте им остывшие булочки и подайте к столу.
Булочки с маком и вишней можете сделать с белым шоколадом.
Пеките на здоровье!
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