Приготовит даже ребенок. Салат «Букет роз», обалденное украшение на праздничный стол

Некая вариация на тему селедки под шубой, но гораздо вкуснее и красивее. Все делается очень просто и быстро, набор продуктов самый обычный и доступный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель отварной, 3 шт;
- морковь отварная, 2 шт;
- свекла вареная, 2 шт;
- яйца вареные, 3 шт;
- сельдь филе, 250 г;
- лук, 1 шт;
- майонез, соль.
Для маринада лука необходимо:
- вода, 100 мл;
- уксус яблочный, 50 мл;
- соль, перец по 0.5 ч.л.
Для блинов декора:
- яйцо, 1 шт;
- молоко, 120 г;
- свекла вареная, 20 г;
- мука, 80 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- соль.
Для начинки необходимо:
- свекла отварная, 1 шт;
- сыр, 50 г;
- майонез, 1 ст.л;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком и маринуем, смешав все продукты для маринада. Если нет яблочного уксуса, просто замените его любым другим, но возьмите меньше.
Картофель, свеклу и морковь, яйца трем на крупной терке отдельно.
Филе сельди режем мелким кубиком.
Салат будем формировать в кольце на блюдо и каждый слой следует покрывать сеточкой майонеза.
Первый слой – картофель.
Второй слой – сельдь.
Третий слой – лук.
Четвертый слой – морковь.
Пятый слой – яйца.
Шестой слой – свекла и покрываем ее майонезом.
Отправляем салат в холодильник настаиваться.
Для блинов смешиваем все продукты и выпекаем 3 блина.
Трем на мелкой терке сыр, свеклу и чеснок, смешиваем массу с майонезом.
Выкладываем начинку на блины, сворачиваем трубочки.
Режем трубочки на порции — розочки и устанавливаем их на салат по всей поверхности.
Подаем эту красоту на праздничный стол.
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