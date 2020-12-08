Скатерть-Самобранка

5 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...
  • Ирина Новичихина
    Ничоси! :-( "25 ст – крахмала картофельного"!!! Это что, 25 стаканов что ли!?! Или 25 столовых ложек? Так тоже дофиг...Торт Стёпка-растр...

Приготовит даже ребенок. Салат «Букет роз», обалденное украшение на праздничный стол

Некая вариация на тему селедки под шубой, но гораздо вкуснее и красивее. Все делается очень просто и быстро, набор продуктов самый обычный и доступный.

Приготовит даже ребенок. Салат «Букет роз», обалденное украшение на праздничный стол

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель отварной, 3 шт;
  • морковь отварная, 2 шт;
  • свекла вареная, 2 шт;
  • яйца вареные, 3 шт;
  • сельдь филе, 250 г;
  • лук, 1 шт;
  • майонез, соль.

Для маринада лука необходимо:

  • вода, 100 мл;
  • уксус яблочный, 50 мл;
  • соль, перец по 0.5 ч.л.

Для блинов декора:

  • яйцо, 1 шт;
  • молоко, 120 г;
  • свекла вареная, 20 г;
  • мука, 80 г;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • соль.

Для начинки необходимо:

  • свекла отварная, 1 шт;
  • сыр, 50 г;
  • майонез, 1 ст.л;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком и маринуем, смешав все продукты для маринада. Если нет яблочного уксуса, просто замените его любым другим, но возьмите меньше.

Картофель, свеклу и морковь, яйца трем на крупной терке отдельно.

Филе сельди режем мелким кубиком.

Салат будем формировать в кольце на блюдо и каждый слой следует покрывать сеточкой майонеза.

Первый слой – картофель.

Второй слой – сельдь.

Третий слой –  лук.

Четвертый слой – морковь.

Пятый слой – яйца.

Шестой слой – свекла и покрываем ее майонезом.

Отправляем салат в холодильник настаиваться.

Для блинов смешиваем все продукты и выпекаем 3 блина.

Трем на мелкой терке сыр, свеклу и чеснок, смешиваем массу с майонезом.

Выкладываем начинку на блины, сворачиваем трубочки.

Режем трубочки на порции — розочки и устанавливаем их на салат по всей поверхности.

Подаем эту красоту на праздничный стол.

Подробный Видео Рецепт:

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх