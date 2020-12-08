Приготовит даже ребенок. Салат «Букет роз», обалденное украшение на праздничный стол

Некая вариация на тему селедки под шубой, но гораздо вкуснее и красивее. Все делается очень просто и быстро, набор продуктов самый обычный и доступный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель отварной, 3 шт;

морковь отварная, 2 шт;

свекла вареная, 2 шт;

яйца вареные, 3 шт;

сельдь филе, 250 г;

лук, 1 шт;

майонез, соль.

Для маринада лука необходимо:

вода, 100 мл;

уксус яблочный, 50 мл;

соль, перец по 0.5 ч.л.

Для блинов декора:

яйцо, 1 шт;

молоко, 120 г;

свекла вареная, 20 г;

мука, 80 г;

масло растительное, 2 ст.л;

соль.

Для начинки необходимо:

свекла отварная, 1 шт;

сыр, 50 г;

майонез, 1 ст.л;

чеснок, 3 зубчика;

соль.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком и маринуем, смешав все продукты для маринада. Если нет яблочного уксуса, просто замените его любым другим, но возьмите меньше.

Картофель, свеклу и морковь, яйца трем на крупной терке отдельно.

Филе сельди режем мелким кубиком.

Салат будем формировать в кольце на блюдо и каждый слой следует покрывать сеточкой майонеза.

Первый слой – картофель.

Второй слой – сельдь.

Третий слой – лук.

Четвертый слой – морковь.

Пятый слой – яйца.

Шестой слой – свекла и покрываем ее майонезом.

Отправляем салат в холодильник настаиваться.

Для блинов смешиваем все продукты и выпекаем 3 блина.

Трем на мелкой терке сыр, свеклу и чеснок, смешиваем массу с майонезом.

Выкладываем начинку на блины, сворачиваем трубочки.

Режем трубочки на порции — розочки и устанавливаем их на салат по всей поверхности.

Подаем эту красоту на праздничный стол.

Подробный Видео Рецепт: