Царское блюдо: куриные рулетики «Боярские». Сочное мясо с ароматной начинкой

Делаем вкусные и ароматные, сочные и мягкие рулетики с интересной начинкой из сыра, моркови, чеснока и зелени. Это поистине царское блюдо, которое вы можете поставить на праздничный стол и ваши гости его по достоинству оценят.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриная грудка,1 шт;
- сыр, 60 г;
- морковь, 1 шт;
- чеснок, 2 – 3 зубчика;
- соль, перец, специи, зелень, майонез.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем ломтиками и каждый отбиваем.
Смешиваем соль и перец, ваши любимые специи для куриного мяса, втираем смесь в мясо с двух сторон. Оставляем мариноваться.
Для начинки трем морковь на крупной терке, смешиваем с сыром, предварительно натертым, рубленой зеленью по вкусу и чесноком, пропущенным через пресс.
Эту массу заправляем майонезом, по вкусу солим.
Выкладываем на ломтики мяса начинку и сворачиваем рулетами, обворачиваем нитью
Обжариваем на растительном масле со всех сторон, остужаем и убираем нитки.
Выкладываем рулетики в форму, запекаем 30 минут при 180 градусах.
Я еще посыпаю их за 5 минут до окончания запекания тертым сыром, смешанным с рубленой зеленью.
Свежие комментарии