Царское блюдо: куриные рулетики «Боярские». Сочное мясо с ароматной начинкой

Делаем вкусные и ароматные, сочные и мягкие рулетики с интересной начинкой из сыра, моркови, чеснока и зелени. Это поистине царское блюдо, которое вы можете поставить на праздничный стол и ваши гости его по достоинству оценят.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриная грудка,1 шт;

сыр, 60 г;

морковь, 1 шт;

чеснок, 2 – 3 зубчика;

соль, перец, специи, зелень, майонез.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем ломтиками и каждый отбиваем.

Смешиваем соль и перец, ваши любимые специи для куриного мяса, втираем смесь в мясо с двух сторон. Оставляем мариноваться.

Для начинки трем морковь на крупной терке, смешиваем с сыром, предварительно натертым, рубленой зеленью по вкусу и чесноком, пропущенным через пресс.

Эту массу заправляем майонезом, по вкусу солим.

Выкладываем на ломтики мяса начинку и сворачиваем рулетами, обворачиваем нитью

Обжариваем на растительном масле со всех сторон, остужаем и убираем нитки.

Выкладываем рулетики в форму, запекаем 30 минут при 180 градусах.

Я еще посыпаю их за 5 минут до окончания запекания тертым сыром, смешанным с рубленой зеленью.