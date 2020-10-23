Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

Такой сытный и вкусный ужин на одной сковороде, вы приготовите очень быстро и не нужно будет потом мыть гору посуды. Вы можете еще добавить или заменить продукты в моем рецепте по своему желанию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 400 г;
- рис, 200 г;
- лук, 200 г;
- томаты, 250 г;
- перец сладкий, 150 г;
- сельдерей, 80 г;
- карри, половина ч.л;
- соль, перец, зелень, зеленый лук, растительное масло.
Процесс приготовления
Лук – 1 штуку, мелко режем и смешиваем с фаршем. Солим и перчим по вкусу, хорошо вымешиваем.
Формируем фрикадельки.
Все овощи режем кусочками.
Совет: если не любите сельдерей, можно его не использовать, добавьте петрушку и укроп, базилик или розмарин.
Разогреваем растительное масло и слегка обжариваем лук, потом добавляем сладкий перец, сельдерей и обжариваем минуту, перемешиваем.
Добавляем томаты и обжариваем еще минуту.
Выкладываем фрикадельки, не перемешиваем и жарим полминуты, потом аккуратно мешаем.
Теперь на фрикадельки равномерно высыпаем промытый рис, добавляем специи разные по вкусу.
Наливаем холодную воду столько, сколько немного покроет рис.
Накрываем крышкой, доводим о кипения, уменьшаем огонь т тушим около 40 минут.
Совет: чтобы рис и фрикадельки хорошо пропаривались, крышку берите без отверстия или накройте ее полотенцем.
Снимаем с плиты, перемешиваем, опять накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.
Перед подачей посыпаем зеленью и зеленым луком.
Я еще добавляю в фарш чеснок, а в овощи кладу иногда немного острого перчика, свежего или сухого, можно еще добавить лавровый лист.
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