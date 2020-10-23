Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

Такой сытный и вкусный ужин на одной сковороде, вы приготовите очень быстро и не нужно будет потом мыть гору посуды. Вы можете еще добавить или заменить продукты в моем рецепте по своему желанию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 400 г;
  • рис, 200 г;
  • лук, 200 г;
  • томаты, 250 г;
  • перец сладкий, 150 г;
  • сельдерей, 80 г;
  • карри, половина ч.л;
  • соль, перец, зелень, зеленый лук, растительное масло.

Процесс приготовления

Лук – 1 штуку,  мелко режем и смешиваем с фаршем. Солим и перчим по вкусу, хорошо вымешиваем.

Формируем фрикадельки.

Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

Все овощи режем кусочками.

Совет: если не любите сельдерей, можно его не использовать, добавьте петрушку и укроп, базилик или розмарин.

Разогреваем растительное масло и слегка обжариваем лук, потом добавляем сладкий перец, сельдерей и обжариваем минуту, перемешиваем.

Добавляем томаты и обжариваем еще минуту.

Выкладываем фрикадельки, не перемешиваем и жарим полминуты, потом аккуратно мешаем.

Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

Теперь на фрикадельки равномерно высыпаем промытый рис, добавляем специи разные по вкусу.

Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

Наливаем холодную воду столько, сколько немного покроет рис.

Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

 

Накрываем крышкой, доводим о кипения, уменьшаем огонь т тушим около 40 минут.

Совет: чтобы рис и фрикадельки хорошо пропаривались, крышку берите без отверстия или накройте ее полотенцем.

Снимаем с плиты, перемешиваем, опять накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

Перед подачей посыпаем зеленью и зеленым луком.

Засыпаю рисом фрикадельки на сковороде. Готовлю простой и вкусный ужин

Я еще добавляю в фарш чеснок, а в овощи кладу иногда немного острого перчика, свежего или сухого, можно еще добавить лавровый лист.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх