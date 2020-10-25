Фахитос: мексиканский стейк на гриле

Фахитос или фахита/фахитас – это мексиканское блюдо с мясом и овощами, подающееся традиционно на хлебной лепёшке.
Фахитос: ингредиенты
- Ананасовый сок 250 мл
- Кукурузное масло 100 мл
- Соевый соус 50 мл
- Чеснок 3 зуб.
- Кусок говяжьего мяса, так называемый филадельфийский стейк 900 г
- Перец разных цветов (желтый, зеленый, красный) 4 шт.
- Лук красный репчатый 1шт.
- Кориандр и базилик 1 пучок
- Соль, перец
- Тортильи – хлебные лепешки из пресного теста – 6 шт
Фахитос: приготовление
Для того, чтобы приготовить маринад нужно смешать ананасовый сок, масло, соевый соус, чеснок и хорошо перемешать.
Подготовить мясо: промыть, подсушить и нарезать на 6 приблизительно равных частей. Залить мясо маринадом (оставить одну четверть), герметично закрыть пленкой и оставить в холодильнике на время от 3 часов до 1 дня.
Разогреть гриль, собрав угли с одной стороны, а другую, соответственно, оставив сравнительно «холоднее». Высушить стейк от маринада, посолить, поперчить и выложить на решетку с «горячей» стороны. Печь до коричневого цвета, прожаривая по 4 минуты с каждую сторону.
После чего завернуть гриль в фольгу и переставить в «холодную» часть гриля. Туда же поместить завернутые в фольгу лепешки тортильи, дав им слегка прогреться.
Одновременно нужно на «горячей» стороне гриля, смазав маслом, решётку, испечь нарезанные кольцами лук и перец. После чего, положить овощи в посуду из фольги, посолить, перемешать с кинзой и оставшимся маринадом.
Раскрыть стейк, нарезать на полоски.
Положить на тортильи порционные кусочки стейка, добавить по 1/6 части овощей, завернуть лепешки и на минуту положить на «горячую» часть гриля.
Подавать фахитос с пико де галло, кусочками гуакамоле или авокадо.
Фахитос: готов
Перед подачей полить соком лайма и сметаной.
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