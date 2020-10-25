Фахитос: мексиканский стейк на гриле

Фахитос или фахита/фахитас – это мексиканское блюдо с мясом и овощами, подающееся традиционно на хлебной лепёшке.

Фахитос: ингредиенты

Ананасовый сок 250 мл

Кукурузное масло 100 мл

Соевый соус 50 мл

Чеснок 3 зуб.

Кусок говяжьего мяса, так называемый филадельфийский стейк 900 г

Перец разных цветов (желтый, зеленый, красный) 4 шт.

Лук красный репчатый 1шт.

Кориандр и базилик 1 пучок

Соль, перец

Тортильи – хлебные лепешки из пресного теста – 6 шт

Фахитос: приготовление

Для того, чтобы приготовить маринад нужно смешать ананасовый сок, масло, соевый соус, чеснок и хорошо перемешать.

Подготовить мясо: промыть, подсушить и нарезать на 6 приблизительно равных частей. Залить мясо маринадом (оставить одну четверть), герметично закрыть пленкой и оставить в холодильнике на время от 3 часов до 1 дня.

Разогреть гриль, собрав угли с одной стороны, а другую, соответственно, оставив сравнительно «холоднее». Высушить стейк от маринада, посолить, поперчить и выложить на решетку с «горячей» стороны. Печь до коричневого цвета, прожаривая по 4 минуты с каждую сторону.

После чего завернуть гриль в фольгу и переставить в «холодную» часть гриля. Туда же поместить завернутые в фольгу лепешки тортильи, дав им слегка прогреться.

Одновременно нужно на «горячей» стороне гриля, смазав маслом, решётку, испечь нарезанные кольцами лук и перец. После чего, положить овощи в посуду из фольги, посолить, перемешать с кинзой и оставшимся маринадом.

Раскрыть стейк, нарезать на полоски.

Положить на тортильи порционные кусочки стейка, добавить по 1/6 части овощей, завернуть лепешки и на минуту положить на «горячую» часть гриля.

Подавать фахитос с пико де галло, кусочками гуакамоле или авокадо.

Фахитос: готов

Перед подачей полить соком лайма и сметаной.