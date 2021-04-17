Без выпечки, без желатина, без яиц. Нежный молочный десерт

Десерт получается настолько красивым, нежным и ароматным, что его нужно обязательно сделать на праздничный стол. Вашей семье и гостям, такое шоколадное чудо — пудинг точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 1 л;
- крахмал, 60 г;
- мука, 130 г;
- сахар, 170 г;
- ванилин по вкусу;
- масло сливочное, 2 ст.л;
- арахис обжаренный, 100 г;
- шоколад черный, кокосовая стружка.
Процесс приготовления
Молоко смешиваем с сахаром и мукой, крахмалом и варим на небольшом огне, постоянно перемешивая. Варить нужно до густого состояния. Снимаем с плиты.
Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Разливаем в порционные стаканчики или формы и ставим в холодильник на 1 час.
Орехи берите по своему вкусу, у меня – арахис и измельчаем в крошку.
Высыпаем крошку на доску.
Переворачиваем формочки или стаканчики, чтобы десерт вышел.
Каждый обваливаем в орехах и ставим на блюдо.
Растапливаем плитку шоколада – также берем по своему вкусу и поливаем десерт сверху.
По желанию можно посыпать сверху кокосовой стружкой.
Десерт готовится очень быстро, дольше застывает. Можно разлить в красивые небольшие, силиконовые формочки, тогда пирожные – пудинг будут очень оригинальными.
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