Без выпечки, без желатина, без яиц. Нежный молочный десерт

Десерт получается настолько красивым, нежным и ароматным, что его нужно обязательно сделать на праздничный стол. Вашей семье и гостям, такое шоколадное чудо — пудинг точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 1 л;

крахмал, 60 г;

мука, 130 г;

сахар, 170 г;

ванилин по вкусу;

масло сливочное, 2 ст.л;

арахис обжаренный, 100 г;

шоколад черный, кокосовая стружка.

Процесс приготовления

Молоко смешиваем с сахаром и мукой, крахмалом и варим на небольшом огне, постоянно перемешивая. Варить нужно до густого состояния. Снимаем с плиты.

Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Разливаем в порционные стаканчики или формы и ставим в холодильник на 1 час.

Орехи берите по своему вкусу, у меня – арахис и измельчаем в крошку.

Высыпаем крошку на доску.

Переворачиваем формочки или стаканчики, чтобы десерт вышел.

Каждый обваливаем в орехах и ставим на блюдо.

Растапливаем плитку шоколада – также берем по своему вкусу и поливаем десерт сверху.

По желанию можно посыпать сверху кокосовой стружкой.