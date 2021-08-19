Простой и вкусный яблочный пирог за 5 минут. Вкуснее Шарлотты: много-много яблок

Яблочные пироги любят многие, особенно такие, которые можно просто и быстро сделать, подать к чаю и гостям. Начинается сезон фруктов, поэтому обязательно возьмите этот десерт себе на заметку.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 4 шт;

яйца, 2 шт;

сахар, 100 г;

молоко, 100 мл;

мука, 200 г4

разрыхлитель, 10 г;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте кисло-сладкие, так пирог получится с ярким вкусом, влажным.

Молоко вынимаем из холодильника заранее, чтобы оно приобрело комнатную температуру.

Яйца взбиваем с сахаром до пышной массы.

Вливаем молоко и перемешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешиваем, чтобы не оставались комки.

Ванилин вы можете добавлять по вкусу или вообще заменить корицей, которая прекрасно сочетается с яблоками.

Яблоки режем небольшими дольками.

Форму для выпекания смазываем кусочком сливочного масла и выкладываем слоем яблочные дольки.

Сверху равномерно заливаем тестом.

Выпекаем пирог при 180 градусах около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке.

Остывший пирог можно обсыпать сахарной пудрой или смешать ее с корицей.

Пирог воздушный, мягкий, влажный, но не текущий, начинка будет мягкая, но не растекающаяся.