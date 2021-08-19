Простой и вкусный яблочный пирог за 5 минут. Вкуснее Шарлотты: много-много яблок

Яблочные пироги любят многие, особенно такие, которые можно просто и быстро сделать, подать к чаю и гостям. Начинается сезон фруктов, поэтому обязательно возьмите этот десерт себе на заметку.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яблоки, 4 шт;
яйца, 2 шт;
сахар, 100 г;
молоко, 100 мл;
мука, 200 г4
разрыхлитель, 10 г;
ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Яблоки выбирайте кисло-сладкие, так пирог получится с ярким вкусом, влажным.
Молоко вынимаем из холодильника заранее, чтобы оно приобрело комнатную температуру.
Яйца взбиваем с сахаром до пышной массы.
Вливаем молоко и перемешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешиваем, чтобы не оставались комки.
Ванилин вы можете добавлять по вкусу или вообще заменить корицей, которая прекрасно сочетается с яблоками.
Яблоки режем небольшими дольками.
Форму для выпекания смазываем кусочком сливочного масла и выкладываем слоем яблочные дольки.
Сверху равномерно заливаем тестом.
Выпекаем пирог при 180 градусах около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке.
Остывший пирог можно обсыпать сахарной пудрой или смешать ее с корицей.
Пирог воздушный, мягкий, влажный, но не текущий, начинка будет мягкая, но не растекающаяся.
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