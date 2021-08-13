Готовлю маринованные помидоры по рецепту моей бабушки. Ни разу за 40 лет она не попробовала другие рецепты

Согласитесь, что даже в холодное время года приятно наслаждаться насыщенным вкусом томатов. Маринованные помидоры закрываю каждый год по рецепту моей любимой бабули. К сожалению, в мае этого года её не стало… но рецепты и память о ней будут жить вечно и передаваться из поколения в поколение. Буду рада, если вам тоже понравится рецепт моей бабушки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Банки я стерилизую в электрической духовке. Для меня это самый простой способ. Ставим чистые и сухие банки горлышком вниз, обязательно в холодную духовку. Крышки кладём рядом, но без резинок. Устанавливаем температуру 150 градусов и стерилизуем банки объёмом 3 литра 25 минут.

Итак, помидоры для засолки выбираем приблизительно одинакового размера, мясистые, но при этом с плотной кожурой.

Рецепт рассчитан на 4 л воды, но я в кастрюлю наливаю на 150 мл больше, так как вода испаряется.

Пока вода закипает раскладываем по банкам помидоры. Для засолки также нам нужны зонтики укропа, лук и болгарский перец.

На дно банки кладём один зонтик, далее закладываем несколько помидоров, половинку лука, половинку перца и 2 лавровых листа.

Снова несколько штук помидоров и затем кладём вторую часть лука и перца. Получается на одну 3-х литровую банку нам нужен один лук, один болгарский перец и 2 лавровых листа.

Таким же образом подготавливаем все банки.

Заливаем помидоры кипятком. В это время у меня вода стоит на плите на слабом огне и у неё постоянно поддерживается температура.

Прикрываем банки крышками и даём им остыть до тёплого состояния. По времени это занимает около часа.

Далее воду с помидоров сливаем назад в кастрюлю, ставим на плиту, всыпаем 4 ст.л. соли без горки, а также 6 ст.л. сахара тоже без горки (получается на каждую банку нужно по 2 ст.л. сахара).Помешивая, растворяем соль и сахар полностью и доводим рассол до кипения.

Наливаем в банку 200-300 мл рассола, затем вливаем 50 мл уксуса (9 %) и доливаем рассол до верха банки. Сразу накрываем крышками и закатываем их.

Банки с помидорами переворачиваем верх дном, укутываем их во что-то тёплое и оставляем в таком виде до полного остывания. Мой рецепт рассчитан на три 3-х литровые банки, но рекомендую сразу готовить побольше.

Маринованные помидорчики получаются очень вкусными, пробуйте, а если понравился рецепт – поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно! Делитесь рецептом с друзьями, я считаю, что это самый удачный рецепт помидоров, который придётся по вкусу каждому!