Скатерть-Самобранка

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Готовлю маринованные помидоры по рецепту моей бабушки. Ни разу за 40 лет она не попробовала другие рецепты

Согласитесь, что даже в холодное время года приятно наслаждаться насыщенным вкусом томатов. Маринованные помидоры закрываю каждый год по рецепту моей любимой бабули. К сожалению, в мае этого года её не стало… но рецепты и память о ней будут жить вечно и передаваться из поколения в поколение. Буду рада, если вам тоже понравится рецепт моей бабушки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Банки я стерилизую в электрической духовке. Для меня это самый простой способ. Ставим чистые и сухие банки горлышком вниз, обязательно в холодную духовку. Крышки кладём рядом, но без резинок. Устанавливаем температуру 150 градусов и стерилизуем банки объёмом 3 литра 25 минут.

Итак, помидоры для засолки выбираем приблизительно одинакового размера, мясистые, но при этом с плотной кожурой.

Рецепт рассчитан на 4 л воды, но я в кастрюлю наливаю на 150 мл больше, так как вода испаряется.

Пока вода закипает раскладываем по банкам помидоры. Для засолки также нам нужны зонтики укропа, лук и болгарский перец.

На дно банки кладём один зонтик, далее закладываем несколько помидоров, половинку лука, половинку перца и 2 лавровых листа.

Снова несколько штук помидоров и затем кладём вторую часть лука и перца. Получается на одну 3-х литровую банку нам нужен один лук, один болгарский перец и 2 лавровых листа.

Таким же образом подготавливаем все банки.

Заливаем помидоры кипятком. В это время у меня вода стоит на плите на слабом огне и у неё постоянно поддерживается температура.

Прикрываем банки крышками и даём им остыть до тёплого состояния. По времени это занимает около часа.

Готовлю маринованные помидоры по рецепту моей бабушки. Ни разу за 40 лет она не попробовала другие рецепты

Далее воду с помидоров сливаем назад в кастрюлю, ставим на плиту, всыпаем 4 ст.л. соли без горки, а также 6 ст.л. сахара тоже без горки (получается на каждую банку нужно по 2 ст.л. сахара).Помешивая, растворяем соль и сахар полностью и доводим рассол до кипения.

Наливаем в банку 200-300 мл рассола, затем вливаем 50 мл уксуса (9 %) и доливаем рассол до верха банки. Сразу накрываем крышками и закатываем их.

Банки с помидорами переворачиваем верх дном, укутываем их во что-то тёплое и оставляем в таком виде до полного остывания. Мой рецепт рассчитан на три 3-х литровые банки, но рекомендую сразу готовить побольше.

Готовлю маринованные помидоры по рецепту моей бабушки. Ни разу за 40 лет она не попробовала другие рецепты

Маринованные помидорчики получаются очень вкусными, пробуйте, а если понравился рецепт – поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно! Делитесь рецептом с друзьями, я считаю, что это самый удачный рецепт помидоров, который придётся по вкусу каждому!

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