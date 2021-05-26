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Рогалики с повидлом. Быстрое лакомство к чаю из моментального теста на минералке

Рогалики с повидлом — вкусный десерт из доступных продуктов, который понравится многим.

Рогалики с повидлом: ингредиенты

Рогалики с повидлом

  1. Мука — 2 ст. (два стакана)
  2. Масло растительное — 1/2 ст. (половина стакана)
  3. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Минеральная вода с газом — 1/2 ст. (половина стакана)
  5. Варенье или джем — 1/2 ст. (половина стакана)
  6. Щепотка соли

Способ приготовления:

  • Необходимо, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
  • Соль смешайте с сахаром, добавьте растительное масло и минералку, перемешайте миксером.
  • Просейте муку и порциями введите в жидкую массу. Вымесите мягкое, эластичное тесто, не переборщите с мукой, чтобы рогалики получились пышными.
  • Тесто накройте полотенцем и оставьте на 10-15 минут.
  • Затем из теста раскатайте пласт толщиной около 5 мм и разрежьте его на треугольники. Выложите начинку на широкий край и сверните рогалики.
  • Выложите рогалики на застеленный пергаментом противень и выпекайте 25 минут при 200 градусах.
  • Совет: джем или варенье должны быть густыми, чтобы начинка не растеклась. Сверху рогалики можете смазать взбитым яйцом, посыпьте кунжутом или маком по желанию.

Рогалики с повидлом получаются очень красивыми и вкусными.

Рогалики с повидлом. Быстрое лакомство к чаю из моментального теста на минералке 2

Пеките на здоровье!

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