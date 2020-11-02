Календарь квашения капусты в ноябре 2020. В какие дни лучше всего квасить капусту

Чтобы квашеная капуста получалась вкусной, хрустящей, ароматной и долго хранилась, вы должны знать о том, в какие дни лучше всего квасить этот овощ.

Лучше всего квасить капусту в мужские дни, но не в женские. А также в те дни недели, в которых есть буква «р» — вторник, среда, четверг. В воскресенье ничего не делаем, а просто отдыхаем.

На 10 кг капусты берем 250 соли и моркови, 50 г сахара, температура квашения от 6 до 20 плюс. Если будет теплее, получается мягкая и невкусная капуста.

Квасить можно 19 ноября, 26 ноября – самые лучшие дни для этого дела. Также можно и 18 числа, 25, 27 и 28 ноября.

Если у вас в регионе еще тепло, вы можете заняться и посевами, в перерывах между квашением капусты. Можно посадить 1, 2 ноября, 5 и 6 на убывающую луну, 12 и1 3, 14 и 15, 17 и 19, 27 и 28 ноября.