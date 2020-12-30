Баклажаны в кисло сладком соусе: удивительно просто и легко

Баклажаны в кисло сладком соусе! Если хотите удивить своих близких, то предлагаем Вам приготовить удивительно вкусные хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе. Готовить их довольно-таки просто и легко. Баклажаны по нашему рецепту получаются с хрустящей корочкой, внутри же они остаются мягкими и очень нежными. Кисло-сладкий соус дополняет их вкус, добавляя блюду новые оттенки.
Баклажаны в кисло сладком соусе: ингредиенты
Для блюда из баклажан:
- четыреста граммов баклажанов
- соль – по вкусу
- половина чайной ложки сушенного чеснока
- крахмал – для обвалки
- растительное масло – для жарки
Для соуса:
- четверть стакана лимонного сока (можно заменить яблочным уксусом)
- шестьдесят граммов сахарного песка
- шестьдесят граммов соевого соуса
- столовая ложка кетчупа
- чайная ложка крахмала
Баклажаны в кисло сладком соусе: как готовить
Начать надо с баклажан:
- Баклажаны хорошо помыть, срезать хвостики и очистить от кожуры.
- Баклажаны поделить поперек на две равные части.
- После обе половинки разрезать на брусочки шириной в шесть миллиметров.
- Баклажаны посолить по вкусу, перемешать и оставить на четверть часа, чтобы они просолились.
- После нужно добавить сушеный чеснок и хорошо перемешать.
Пока баклажаны просаливаются нужно приготовить соус:
- Необходимое количество воды и соевого соуса влить в сотейник.
- Добавить сахарный песок, кетчуп, влить лимонный сок и доложить крахмал.
- Все перемешать и поставить сотейник на плиту.
- Постоянно помешивая венчиком, варить соус до загустения. Обычно для этого нужно пять-шесть минут.
Ну а сейчас следует обвалять баклажаны в крахмале и прожарить их:
- Картофельный крахмал поместить в отдельную плоскую тарелку.
- Баклажанные брусочки хорошенечко обваливаем в нем. Благодаря крахмальной оболочке в итоге получается хрустящая корочка, именно поэтому крахмала не нужно жалеть.
- В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.
- В хорошо разогретое масло отправить баклажанные брусочки.
- Обжаривать брусочки со всех сторон до хорошей хрустящей корочки.
- Готовые брусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Ну вот и готовы вкусные хрустящие баклажаны.
Переложите баклажанные брусочки на красивую тарелку и подайте на стол вместе с приготовленным кисло-сладким соусом.
Окуните брусочки в соус и попробуйте эту вкуснятину!
Баклажаны в кисло сладком соусе: готовы
Приятного аппетита!
Свежие комментарии