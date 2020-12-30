Баклажаны в кисло сладком соусе: удивительно просто и легко

Баклажаны в кисло сладком соусе! Если хотите удивить своих близких, то предлагаем Вам приготовить удивительно вкусные хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе. Готовить их довольно-таки просто и легко. Баклажаны по нашему рецепту получаются с хрустящей корочкой, внутри же они остаются мягкими и очень нежными. Кисло-сладкий соус дополняет их вкус, добавляя блюду новые оттенки.

Баклажаны в кисло сладком соусе: ингредиенты

Для блюда из баклажан:

четыреста граммов баклажанов

соль – по вкусу

половина чайной ложки сушенного чеснока

крахмал – для обвалки

растительное масло – для жарки

Для соуса:

четверть стакана лимонного сока (можно заменить яблочным уксусом)

шестьдесят граммов сахарного песка

шестьдесят граммов соевого соуса

столовая ложка кетчупа

чайная ложка крахмала

Баклажаны в кисло сладком соусе: как готовить

Начать надо с баклажан:

Баклажаны хорошо помыть, срезать хвостики и очистить от кожуры.

Баклажаны поделить поперек на две равные части.

После обе половинки разрезать на брусочки шириной в шесть миллиметров.

Баклажаны посолить по вкусу, перемешать и оставить на четверть часа, чтобы они просолились.

После нужно добавить сушеный чеснок и хорошо перемешать.

Пока баклажаны просаливаются нужно приготовить соус:

Необходимое количество воды и соевого соуса влить в сотейник.

Добавить сахарный песок, кетчуп, влить лимонный сок и доложить крахмал.

Все перемешать и поставить сотейник на плиту.

Постоянно помешивая венчиком, варить соус до загустения. Обычно для этого нужно пять-шесть минут.

Ну а сейчас следует обвалять баклажаны в крахмале и прожарить их:

Картофельный крахмал поместить в отдельную плоскую тарелку.

Баклажанные брусочки хорошенечко обваливаем в нем. Благодаря крахмальной оболочке в итоге получается хрустящая корочка, именно поэтому крахмала не нужно жалеть.

В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.

В хорошо разогретое масло отправить баклажанные брусочки.

Обжаривать брусочки со всех сторон до хорошей хрустящей корочки.

Готовые брусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Ну вот и готовы вкусные хрустящие баклажаны.

Переложите баклажанные брусочки на красивую тарелку и подайте на стол вместе с приготовленным кисло-сладким соусом.

Окуните брусочки в соус и попробуйте эту вкуснятину!

Баклажаны в кисло сладком соусе: готовы

Приятного аппетита!