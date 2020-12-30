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Баклажаны в кисло сладком соусе: удивительно просто и легко

Баклажаны в кисло сладком соусе! Если хотите удивить своих близких, то предлагаем Вам приготовить удивительно вкусные хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе. Готовить их довольно-таки просто и легко. Баклажаны по нашему рецепту получаются с хрустящей корочкой, внутри же они остаются мягкими и очень нежными. Кисло-сладкий соус дополняет их вкус, добавляя блюду новые оттенки.

Баклажаны в кисло сладком соусе: ингредиенты

Для блюда из баклажан:

  • четыреста граммов баклажанов

Баклажаны в кисло сладком соусе

  • соль – по вкусу
  • половина чайной ложки сушенного чеснока
  • крахмал – для обвалки
  • растительное масло – для жарки

Для соуса:

  • четверть стакана лимонного сока (можно заменить яблочным уксусом)

Баклажаны в кисло сладком соусе: удивительно просто и легко

  • шестьдесят граммов сахарного песка
  • шестьдесят граммов соевого соуса
  • столовая ложка кетчупа
  • чайная ложка крахмала

Баклажаны в кисло сладком соусе: как готовить

Начать надо с баклажан:

  • Баклажаны хорошо помыть, срезать хвостики и очистить от кожуры.
  • Баклажаны поделить поперек на две равные части.

Баклажаны в кисло сладком соусе: удивительно просто и легко

  • После обе половинки разрезать на брусочки шириной в шесть миллиметров.
  • Баклажаны посолить по вкусу, перемешать и оставить на четверть часа, чтобы они просолились.
  • После нужно добавить сушеный чеснок и хорошо перемешать.

Пока баклажаны просаливаются нужно приготовить соус:

  • Необходимое количество воды и соевого соуса влить в сотейник.

Баклажаны в кисло сладком соусе: удивительно просто и легко

  • Добавить сахарный песок, кетчуп, влить лимонный сок и доложить крахмал.
  • Все перемешать и поставить сотейник на плиту.
  • Постоянно помешивая венчиком, варить соус до загустения. Обычно для этого нужно пять-шесть минут.

Ну а сейчас следует обвалять баклажаны в крахмале и прожарить их:

  • Картофельный крахмал поместить в отдельную плоскую тарелку.
  • Баклажанные брусочки хорошенечко обваливаем в нем. Благодаря крахмальной оболочке в итоге получается хрустящая корочка, именно поэтому крахмала не нужно жалеть.
  • В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.
  • В хорошо разогретое масло отправить баклажанные брусочки.
  • Обжаривать брусочки со всех сторон до хорошей хрустящей корочки.
  • Готовые брусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Ну вот и готовы вкусные хрустящие баклажаны.

Баклажаны в кисло сладком соусе: удивительно просто и легко

Переложите баклажанные брусочки на красивую тарелку и подайте на стол вместе с приготовленным кисло-сладким соусом.

Окуните брусочки в соус и попробуйте эту вкуснятину!

Баклажаны в кисло сладком соусе: готовы

Приятного аппетита!

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