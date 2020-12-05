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Варю свеклу только таким способом: вкусно и быстро! Без запаха и кастрюля всегда чистая

Свекла имеет особенность окрашивать не только руки, но и посуду, в которой она варится. И вот ее отмывать, бывает сложновато.

Я использую свой способ, благодаря которому:

  • посуда всегда остается чистой;
  • в процессе готовки на кухне нет характерного для готовящейся свеклы запаха;
  • овощ остается сочным и сладким, ярко красным и вкусным.

Всегда выбирайте свеклу среднего размера с темном окрасом – такая точно будет сладкой и сочной.

Хорошо моем свеклу и вытираем ее бумажными полотенцами. Хвостики не отрезаем.

Пакуем свеклу в пакет, насыпаем сахар, 1 ч.л. и еще укладываем  в один пакет. Хорошо фиксируем и первый пакет и второй.

Постарайтесь выпустить из пакетов воздух, чтобы они не надувались при варке.

Укладываем пакет со свеклой в кастрюлю с водой, доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 25 минут.

Вынимаем из пакетов и остужаем.

Варю свеклу только таким способом: вкусно и быстро! Без запаха и кастрюля всегда чистая

Все, теперь можно готовить из сочной и сладкой свеклы любые салаты и закуски.

Варю свеклу только таким способом: вкусно и быстро! Без запаха и кастрюля всегда чистая

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