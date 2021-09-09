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Сдобный пирог с яблоками. Вкусный десерт для семейного чаепития

Сдобный пирог с яблоками — замечательный десерт для семейного чаепития.

Сдобный пирог с яблоками: ингредиенты

Сдобный пирог с яблоками

  1. Мука – 300 г. (триста грамм)
  2. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Сливочное масло – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  4. Яблоки – 1 кг. (один килограмм)
  5. Сахар – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  6. Ванильный сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  7. Сахарная пудра – по вкусу
  8. Лимонный сок – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  9. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  10. Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Небольшими кусочками нарежьте очищенные яблоки, сбрызните лимонным соком, после добавьте корицу и перемешайте всё.
  • Миксером смешайте размягчённое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью.
  • Затем, продолжая процесс взбивания, вводите по одному яйца.
  • Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Вымешайте тесто.
  • В тесто добавьте яблоки и хорошо перемешайте.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Застелите противень пергаментной бумагой.
  • Вылейте тесто н пергамент и выпекайте 20-30 минут.
  • Посыпьте готовый остывший пирог сахарной пудрой.

Сдобный пирог с яблоками — потрясающе ароматный и вкусный

Сдобный пирог с яблоками. Вкусный десерт для семейного чаепития 2

 

Пеките на здоровье!

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