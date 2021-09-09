Сдобный пирог с яблоками. Вкусный десерт для семейного чаепития

Сдобный пирог с яблоками — замечательный десерт для семейного чаепития.
Сдобный пирог с яблоками: ингредиенты
- Мука – 300 г. (триста грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Яблоки – 1 кг. (один килограмм)
- Сахар – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Ванильный сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сахарная пудра – по вкусу
- Лимонный сок – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Небольшими кусочками нарежьте очищенные яблоки, сбрызните лимонным соком, после добавьте корицу и перемешайте всё.
- Миксером смешайте размягчённое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью.
- Затем, продолжая процесс взбивания, вводите по одному яйца.
- Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Вымешайте тесто.
- В тесто добавьте яблоки и хорошо перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Застелите противень пергаментной бумагой.
- Вылейте тесто н пергамент и выпекайте 20-30 минут.
- Посыпьте готовый остывший пирог сахарной пудрой.
Сдобный пирог с яблоками — потрясающе ароматный и вкусный
Пеките на здоровье!
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