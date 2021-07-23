Готовлю каждый сезон открытый пирог с нежной как крем заливкой. Начинки меняю и делаю из разных ягод (рецепт с черешней)

Для этого красивого пирога подходят практически любые сезонные ягоды и фрукты. Можно менять их по вкусу и желанию. Этот рецепт с красной черешней. Тесто для пирога замешивается практически моментально и его даже не нужно раскатывать. Оно отлично формируется руками. И отдельного внимания заслуживает очень нежная и при этом совершенно простая кремовая заливка для начинки, для приготовления которой требуется всего пара минут времени. Открытый пирог с черешней получается не только вкусным, но и очень симпатичным.

Как приготовить:

Начнём с теста. Для этого потребуется глубокая миска, в которой оно будет замешиваться. В миску выложить творог, желательно пожирнее, вбить яйцо и засыпать обычный сахар. Добавить ванильный сахар и разрыхлитель.

Сразу просеять муку и добавить холодное сливочное масло, нарезанное на небольшие кусочки.

Перетереть все эти ингредиенты руками до маслянистой крошки. Не обязательно это делать слишком тщательно.

Собрать тесто в комок, переложить на стол и слегка вымесить. Долго это делать не стоит. Такое тесто не «любит» долгого замеса, т.к. сливочное масло быстро плавится от тепла рук. Присыпать тесто и стол мукой при вымешивании не нужно.

На вымешивании уходит примерно пара минут.

Тесто получается на вид не слишком однородным. Но так и должно быть.

Далее сразу потребуется форма для выпечки. Лучше, чтобы она была не очень глубокой. Форму нужно тщательно смазать сливочным маслом.

Сразу выложить в неё тесто и распределить его по всей поверхности, включая бортики, руками. Делается это элементарно, т.к. тесто очень мягкое и податливое.

Сделать края ровными можно вот таким образом. Никакого ножа и специального приспособления не нужно. Всё делается, опять же, руками.

Тесто нужно наколоть вилкой (и дно, и бортики), чтобы оно не слишком сильно поднялось и раздулось во время выпечки. После этого полностью подготовленное тесто нужно отправить в холодильник на то время, пока будет готовиться начинка и заливка.

Итак, теперь начинка. В этом рецепте будет черешня, но и вишня, и другие ягоды тоже отлично подойдут. Единственное, что нужно сделать с начинкой — это освободить ягоды от веточек и косточек.

А теперь заливка. Для её приготовления потребуется еще одна ёмкость и венчик. В миску засыпать сахар, вбить яйца, влить молоко и добавить ванильный сахар.

Просеять немного муки. Количество указано в ингредиентах для заливки.

И добавить пару чайных ложек любого крахмала.

Слегка взбить венчиком просто до однородного состояния и растворения мучных комочков. Заливка готова. На всё уходит не более двух минут.

Осталось достать из холодильника форму с тестом и дособирать пирог. На дно формы выложить очищенные от косточек ягоды.

Разложить между ягодами кусочки сливочного масла.

И злить кремовую заливку, чтобы она была чуть ниже края формы.

Пирог полностью собран и можно отправлять его в заранее разогретую духовку. Выпекать пирог при температуре 170-180 градусов 30-35 минут.

Готовому пирогу дать хорошо остыть. Начинка за это время застынет и приобретёт консистенцию практически как у суфле.

Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.

И можно подавать на стол. Резать его можно прямо в форме. Но если есть желание, то можно переложить его на красивую большую тарелку способом двойного переворачивания. Но это только после полного остывания. Тёплый пирог может при переворачивании повредиться.

Вот такой красивый пирог получается. А на вкус можно судить тому, кто его приготовит. Но уверяю, что он очень славный, в меру сладкий и сочный. Тесто мягкое, а начинка как застывший заварной крем.

Ингредиенты для пирога 28-30 см:

Тесто

Творог 9% — 180 гр

Мука — 350 гр

Сахар — 100 гр

Яйца — 1 шт.

Сливочное масло — 120 гр

Ванильный сахар — 8 гр

Разрыхлитель — 10 гр

Заливка

Молоко 3,2% — 180 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 гр

Мука — 90 гр

Крахмал — 2 ч.л. с небольшой горкой

Начинка