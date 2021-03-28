Самый вкусный и нежный минтай. Рыба тает во рту: очень простой и быстрый рецепт!

Минтай можно готовить самыми разными способами. Этот рецепт – один из моих любимых: он простой, быстро все делается, продуктов необходимо минимум.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай или хек, 900 г;
- лук, 2 шт;
- соль и перец, специи;
- масло сливочное, 35 г;
- лавровый лист, 2 шт.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего. Убираем внутренности, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем тушки на порционные кусочки, солим и перчим по вкусу.
Совет: можно использовать разные специи для рыбы по своему вкусу.
Лук режем тонкими полукольцами.
Растапливаем сливочное масло в сковороде и высыпаем разные специи, перемешиваем и выкладываем лук.
Обжариваем лук около 5 минут.
Выкладываем кусочки рыбы и томим 10 – 15 минут на среднем огне.
Переворачиваем кусочки и тушим еще 10 минут.
Очень вкусно подать такую рыбку с картофельным пюре, отварным рисом и салатами.
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