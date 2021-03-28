Самый вкусный и нежный минтай. Рыба тает во рту: очень простой и быстрый рецепт!

Минтай можно готовить самыми разными способами. Этот рецепт – один из моих любимых: он простой, быстро все делается, продуктов необходимо минимум.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай или хек, 900 г;

лук, 2 шт;

соль и перец, специи;

масло сливочное, 35 г;

лавровый лист, 2 шт.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего. Убираем внутренности, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем тушки на порционные кусочки, солим и перчим по вкусу.

Совет: можно использовать разные специи для рыбы по своему вкусу.

Лук режем тонкими полукольцами.

Растапливаем сливочное масло в сковороде и высыпаем разные специи, перемешиваем и выкладываем лук.

Обжариваем лук около 5 минут.

Выкладываем кусочки рыбы и томим 10 – 15 минут на среднем огне.

Переворачиваем кусочки и тушим еще 10 минут.

Очень вкусно подать такую рыбку с картофельным пюре, отварным рисом и салатами.