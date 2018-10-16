Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: невероятно вкусная заготовка

Большая половина лета уже подходит к концу, на огородах во всю спеют огурцы и помидоры.
Можно их закрывать в банки по отдельности, а можно сделать вкусное овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму. Получаются маринованные овощи аппетитными, ароматными, с кисло-сладким вкусом. В таких заготовках огурцы намного вкуснее, да и маринад настолько пряный, что выпивается раньше, чем съедят овощи. Через несколько месяцев откроете такую баночку, подадите на стол с запеченным картофелем – и дома сразу запахнет летом и солнцем.
Состав продуктов
(из расчета на одну 3-х литровую банку)
- 1,5 литра воды;
- одна столовая ложка с горкой соли;
- три столовых ложки с горкой сахара;
- 4 столовых ложки 9% уксуса;
- три веточки петрушки;
- два сантиметра корня хрена;
- один небольшой лист хрена;
- три листа черной смородины;
- три зонтика укропа на стеблях;
- два лавровых листика;
- 6 горошин душистого перца;
- 7 горошин черного перца;
- четыре зубчика чеснока;
- два бутона гвоздики.
Овощи
- огурцы небольшого размера;
- плотные небольшие томаты;
- один сладкий болгарский перец, любого цвета.
Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: пошаговый процесс приготовления
- Небольшие огурцы промываем тщательно, потом отрезаем кончики с двух сторон.
- Перекладываем огурцы в подходящую емкость, заливаем холодной водой и оставляем на два часа.
- Плотные помидоры небольшого размера промываем.
- Сладкий болгарский перец (по одной штуке на каждую банку) очищаем от семян и перегородок, разрезаем вдоль на 4 части.
- Чистые листья хрена разрезаем на несколько крупных частей.
- Банки объемом три литра промываем с содой и стерилизуем: 8 способов стерилизации баноквы можете посмотреть на нашем сайте.
- Раскладываем часть приправ по горячим банкам, ставим вертикально огурцы и кладем кусочки перца.
- Кладем вторую часть приправ, выкладываем помидоры, накрываем оставшимися приправами.
- Заливаем все крутым кипятком, накрываем чистыми крышками и оставляем на 15 минут.
- Затем воду сливаем, доводим до кипения и снова заливаем банки.
- На третий раз добавляем в воду соль, сахар, перемешиваем. Доводим до кипения, вливаем уксус, кипятим минуту и сразу заливаем банки.
- Банки закатываем, переворачиваем и укутываем. Оставляем до полного остывания.
Овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму отлично хранится в условиях городской квартиры. Маринованные овощи получаются вкусными, ароматными, с кисло-сладким вкусом. Они станут отличным дополнением к блюдам из картофеля или аппетитной закуской. Еще больше рецептов заготовок на любой вкус смотрите на нашем сайте: и закрывайте лето в банки.
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