Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: невероятно вкусная заготовка

Большая половина лета уже подходит к концу, на огородах во всю спеют огурцы и помидоры.

Можно их закрывать в банки по отдельности, а можно сделать вкусное овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму. Получаются маринованные овощи аппетитными, ароматными, с кисло-сладким вкусом. В таких заготовках огурцы намного вкуснее, да и маринад настолько пряный, что выпивается раньше, чем съедят овощи. Через несколько месяцев откроете такую баночку, подадите на стол с запеченным картофелем – и дома сразу запахнет летом и солнцем.

Состав продуктов

(из расчета на одну 3-х литровую банку)

1,5 литра воды;

одна столовая ложка с горкой соли;

три столовых ложки с горкой сахара;

4 столовых ложки 9% уксуса;

три веточки петрушки;

два сантиметра корня хрена;

один небольшой лист хрена;

три листа черной смородины;

три зонтика укропа на стеблях;

два лавровых листика;

6 горошин душистого перца;

7 горошин черного перца;

четыре зубчика чеснока;

два бутона гвоздики.

Овощи

огурцы небольшого размера;

плотные небольшие томаты;

один сладкий болгарский перец, любого цвета.

Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: пошаговый процесс приготовления

Небольшие огурцы промываем тщательно, потом отрезаем кончики с двух сторон. Перекладываем огурцы в подходящую емкость, заливаем холодной водой и оставляем на два часа. Плотные помидоры небольшого размера промываем. Сладкий болгарский перец (по одной штуке на каждую банку) очищаем от семян и перегородок, разрезаем вдоль на 4 части. Чистые листья хрена разрезаем на несколько крупных частей. Банки объемом три литра промываем с содой и стерилизуем: 8 способов стерилизации баноквы можете посмотреть на нашем сайте. Раскладываем часть приправ по горячим банкам, ставим вертикально огурцы и кладем кусочки перца. Кладем вторую часть приправ, выкладываем помидоры, накрываем оставшимися приправами. Заливаем все крутым кипятком, накрываем чистыми крышками и оставляем на 15 минут. Затем воду сливаем, доводим до кипения и снова заливаем банки. На третий раз добавляем в воду соль, сахар, перемешиваем. Доводим до кипения, вливаем уксус, кипятим минуту и сразу заливаем банки. Банки закатываем, переворачиваем и укутываем. Оставляем до полного остывания.

Овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму отлично хранится в условиях городской квартиры. Маринованные овощи получаются вкусными, ароматными, с кисло-сладким вкусом. Они станут отличным дополнением к блюдам из картофеля или аппетитной закуской. Еще больше рецептов заготовок на любой вкус смотрите на нашем сайте: и закрывайте лето в банки.

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