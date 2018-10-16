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Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: невероятно вкусная заготовка

Большая половина лета уже подходит к концу, на огородах во всю спеют огурцы и помидоры.

Можно их закрывать в банки по отдельности, а можно сделать вкусное овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму. Получаются маринованные овощи аппетитными, ароматными, с кисло-сладким вкусом. В таких заготовках огурцы намного вкуснее, да и маринад настолько пряный, что выпивается раньше, чем съедят овощи. Через несколько месяцев откроете такую баночку, подадите на стол с запеченным картофелем – и дома сразу запахнет летом и солнцем.

Состав продуктов

(из расчета на одну 3-х литровую банку)

  • 1,5 литра воды;
  • одна столовая ложка с горкой соли;
  • три столовых ложки с горкой сахара;
  • 4 столовых ложки 9% уксуса;
  • три веточки петрушки;
  • два сантиметра корня хрена;
  • один небольшой лист хрена;
  • три листа черной смородины;
  • три зонтика укропа на стеблях;
  • два лавровых листика;
  • 6 горошин душистого перца;
  • 7 горошин черного перца;
  • четыре зубчика чеснока;
  • два бутона гвоздики.

Овощи

  • огурцы небольшого размера;
  • плотные небольшие томаты;
  • один сладкий болгарский перец, любого цвета.

Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: пошаговый процесс приготовления

  1. Небольшие огурцы промываем тщательно, потом отрезаем кончики с двух сторон.
  2. Перекладываем огурцы в подходящую емкость, заливаем холодной водой и оставляем на два часа.
  3. Плотные помидоры небольшого размера промываем.
  4. Сладкий болгарский перец (по одной штуке на каждую банку) очищаем от семян и перегородок, разрезаем вдоль на 4 части.
  5. Чистые листья хрена разрезаем на несколько крупных частей.
  6. Банки объемом три литра промываем с содой и стерилизуем: 8 способов стерилизации баноквы можете посмотреть на нашем сайте.
  7. Раскладываем часть приправ по горячим банкам, ставим вертикально огурцы и кладем кусочки перца.
  8. Кладем вторую часть приправ, выкладываем помидоры, накрываем оставшимися приправами.
  9. Заливаем все крутым кипятком, накрываем чистыми крышками и оставляем на 15 минут.
  10. Затем воду сливаем, доводим до кипения и снова заливаем банки.
  11. На третий раз добавляем в воду соль, сахар, перемешиваем. Доводим до кипения, вливаем уксус, кипятим минуту и сразу заливаем банки.
  12. Банки закатываем, переворачиваем и укутываем. Оставляем до полного остывания.

Овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму отлично хранится в условиях городской квартиры. Маринованные овощи получаются вкусными, ароматными, с кисло-сладким вкусом. Они станут отличным дополнением к блюдам из картофеля или аппетитной закуской. Еще больше рецептов заготовок на любой вкус смотрите на нашем сайте: и закрывайте лето в банки.

Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: невероятно вкусная заготовка

 

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