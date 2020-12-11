Скатерть-Самобранка

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Женщина из очереди показала, как открыть мешочек в супермаркете без слюней. Мне 42 года, а я только сейчас узнал

Как часто вы стоите в магазине и пытаетесь открыть пакетик? Особенно сейчас, когда в целях безопасности здоровья, пользоваться слюной нельзя.

У всех есть своим способы открыть пакетики просто и быстро. Вот и я стоял в очереди и увидел, как женщина показывала свой вариант своей знакомой.

Просто берем пакет и кладем его на ладонь, верхом, который хотим открыть к пальцем. Накрываем второй ладонью, прижимаем и тянем верхнюю ладонь вверх, потом вниз. И так пару раз. В конечном итоге, вы увидите, что пакет уже открылся и вам остается только еще больше открыть и использовать по назначению. Так можно делать в перчатках и без.

Женщина из очереди показала, как открыть мешочек в супермаркете без слюней. Мне 42 года, а я только сейчас узнал

Так получается сделать с любым пакетом, как маленьким и тонким, так и большим. Но в большом вы можете просто развести ручки с внешней стороны – в этом месте они не склеены.

Женщина из очереди показала, как открыть мешочек в супермаркете без слюней. Мне 42 года, а я только сейчас узнал

Еще проще вариант: держите пакет одной рукой за середину (там где он открывается) и второй рукой держите за ручки. Отведите руку с ручками в сторону и вы увидите, как у основания ручек, появляется уголок пакета – берите за него и тяните вверх. Пакет открывается быстро и просто.

Можно смачивать руки дезинфицирующим средством, которое сегодня есть в любом месте магазина, для смачивания пальцев.

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