Творожные мини-пирожки. Ароматная выпечка за 15 минут

Творожные мини-пирожки очень универсальны, они прекрасно подойдут к утреннему чаю или кофе.

Творожные мини-пирожки: ингредиенты

Мука – 220 г. (двести двадцать грамм) Яйцо – 2 шт. (две штуки) Творог – 180 г. (сто восемьдесят грамм) Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки) Растительное масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Ванильный сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Начинка:

Банан – 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

Разбейте в творог яйцо, посолите, добавьте ванильный и обычный сахар.

С разрыхлителем соедините муку.

Обе смеси соедините и замесите мягкое творожное тесто.

Добавьте растительное масло в процессе замешивания.

Нарежьте кружочками банан.

Тесто разделите на 2 части и раскатайте в 2 пласта.

На один, на небольшом расстоянии разложите банан и накройте вторым пластом теста.

Маленьким стаканчиком, окуная его края в муку, тесто разделите на круглые пирожки.

Пирожки обжарьте на сковороде, с каждой стороны по 1-2 минуты на растительном масле.

Творожные мини-пирожки: Видео

Приятного аппетита!