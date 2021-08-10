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Творожные мини-пирожки. Ароматная выпечка за 15 минут

Творожные мини-пирожки очень универсальны, они прекрасно подойдут к утреннему чаю или кофе.

Творожные мини-пирожки: ингредиенты

Творожные мини-пирожки

  1. Мука – 220 г. (двести двадцать грамм)
  2. Яйцо – 2 шт. (две штуки)
  3. Творог – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  4. Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  5. Растительное масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Ванильный сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Банан – 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

  • Разбейте в творог яйцо, посолите, добавьте ванильный и обычный сахар.
  • С разрыхлителем соедините муку.
  • Обе смеси соедините и замесите мягкое творожное тесто.
  • Добавьте растительное масло в процессе замешивания.
  • Нарежьте кружочками банан.
  • Тесто разделите на 2 части и раскатайте в 2 пласта.
  • На один, на небольшом расстоянии разложите банан и накройте вторым пластом теста.
  • Маленьким стаканчиком, окуная его края в муку, тесто разделите на круглые пирожки.
  • Пирожки обжарьте на сковороде, с каждой стороны по 1-2 минуты на растительном масле.

Творожные мини-пирожки. Ароматная выпечка за 15 минут 4

Творожные мини-пирожки: Видео

Приятного аппетита!

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