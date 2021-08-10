Творожные мини-пирожки. Ароматная выпечка за 15 минут

Творожные мини-пирожки очень универсальны, они прекрасно подойдут к утреннему чаю или кофе.
Творожные мини-пирожки: ингредиенты
- Мука – 220 г. (двести двадцать грамм)
- Яйцо – 2 шт. (две штуки)
- Творог – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Растительное масло – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Ванильный сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Начинка:
- Банан – 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Разбейте в творог яйцо, посолите, добавьте ванильный и обычный сахар.
- С разрыхлителем соедините муку.
- Обе смеси соедините и замесите мягкое творожное тесто.
- Добавьте растительное масло в процессе замешивания.
- Нарежьте кружочками банан.
- Тесто разделите на 2 части и раскатайте в 2 пласта.
- На один, на небольшом расстоянии разложите банан и накройте вторым пластом теста.
- Маленьким стаканчиком, окуная его края в муку, тесто разделите на круглые пирожки.
- Пирожки обжарьте на сковороде, с каждой стороны по 1-2 минуты на растительном масле.
Творожные мини-пирожки: Видео
Приятного аппетита!
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