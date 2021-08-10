Проверенный рецепт за 10 минут. Беру 1 стакан кефира и готовлю гору вкусняшек

Если вы любите пончики-пампушки, этот рецепт вам точно понравится. Достаточно взять кефир и муку и придумать любую начинку. Я взяла фарш и получились пышные беляши.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 400 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 1 ст.л;

соль щепотка;

масло сливочное, 60 г;

разрыхлитель, 1.5 ч.л;

мука, около 700 г;

фарш, 550 г;

лук, 2 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с солью и сахаром, взбиваем немного венчиком.

Вливаем кефир, перемешиваем.

Совет: кефир лучше брать домашний или с высоким процентом жирности, тогда тесто будет очень мягким.

Вливаем растопленное сливочное масло, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку. В первых частях всыпьте разрыхлитель и вымешивайте тесто.

Может вам потребуется меньше или чуть больше муки, старайтесь не забивать массу и вымесить мягкое, не липкое и эластичное тесто.

Тесто накрываем и оставляем на 30 минут.

Лук для фарша по вкусу натираем на терке или мелко режем, чтобы начинка получилась сочной. Добавляйте зелень, специи.

Формируем беляши и обжариваем их в большом количестве растительного масла.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Пышные и мягкие, не жирные, очень аппетитные и вкусные беляши можно делать с разными начинками, даже со сладкими.