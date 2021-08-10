Проверенный рецепт за 10 минут. Беру 1 стакан кефира и готовлю гору вкусняшек

Если вы любите пончики-пампушки, этот рецепт вам точно понравится. Достаточно взять кефир и муку и придумать любую начинку. Я взяла фарш и получились пышные беляши.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир, 400 мл;
яйца, 2 шт;
сахар, 1 ст.л;
соль щепотка;
масло сливочное, 60 г;
разрыхлитель, 1.5 ч.л;
мука, около 700 г;
фарш, 550 г;
лук, 2 шт;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с солью и сахаром, взбиваем немного венчиком.
Вливаем кефир, перемешиваем.
Совет: кефир лучше брать домашний или с высоким процентом жирности, тогда тесто будет очень мягким.
Вливаем растопленное сливочное масло, перемешиваем.
Всыпаем частями просеянную муку. В первых частях всыпьте разрыхлитель и вымешивайте тесто.
Может вам потребуется меньше или чуть больше муки, старайтесь не забивать массу и вымесить мягкое, не липкое и эластичное тесто.
Тесто накрываем и оставляем на 30 минут.
Лук для фарша по вкусу натираем на терке или мелко режем, чтобы начинка получилась сочной. Добавляйте зелень, специи.
Формируем беляши и обжариваем их в большом количестве растительного масла.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Пышные и мягкие, не жирные, очень аппетитные и вкусные беляши можно делать с разными начинками, даже со сладкими.
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