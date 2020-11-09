Муж его просит готовить всю неделю, так вкусно! Как я тушу картофель

Картофель получается очень вкусным и у нас никогда не обходится обед без добавки. К картофелю берите любое мясо куриное, свинину, индейку. Я часто беру птицу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- мясо, 500 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- молоко, 500 мл;
- лавровый лист, перец, соль и прочие специи.
Процесс приготовления
Готовим в кастрюле с толстым дном и стенками.
На дно наливаем растительное масло и разогреваем.
Мясо промываем, просушиваем и режем небольшими кусочками, выкладываем в растительное масло и обжариваем в течение 5 минут, периодически перемешивая.
Теперь добавляем лук, резанный кубиком и морковь, перемешиваем и жарим около 7 минут.
Картофель режем произвольным кусочками и выкладываем к мясу и овощам, заливаем все молоком.
Тушим на самом минимальном огне под крышкой до полной готовности картофеля.
У меня это занимаем около 30 – 40 минут, но я всегда использую сорт картофеля, предназначенный для варки, у вас время готовки, может быть другим.
Пробуем, солим, если нужно, посыпаем зеленью и подаем к столу.
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