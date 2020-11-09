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Муж его просит готовить всю неделю, так вкусно! Как я тушу картофель

Картофель получается очень вкусным и у нас никогда не обходится обед без добавки. К картофелю берите любое мясо  куриное, свинину, индейку. Я часто беру птицу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 кг;
  • мясо, 500 г;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • молоко, 500 мл;
  • лавровый лист, перец, соль и прочие специи.

Процесс приготовления

Готовим в кастрюле с толстым дном и стенками.

На дно наливаем растительное масло и разогреваем.

Мясо промываем, просушиваем и режем небольшими кусочками, выкладываем в растительное масло и обжариваем в течение 5 минут, периодически перемешивая.

Теперь добавляем лук, резанный кубиком и морковь, перемешиваем и жарим около 7 минут.

Картофель режем произвольным кусочками и выкладываем к мясу и овощам, заливаем все молоком.

Тушим на самом минимальном огне под крышкой до полной готовности картофеля.

У меня это занимаем около 30 – 40 минут, но я всегда использую сорт картофеля, предназначенный для варки, у вас время готовки, может быть другим.

Пробуем, солим, если нужно, посыпаем зеленью и подаем к столу.

Муж его просит готовить всю неделю, так вкусно! Как я тушу картофель

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