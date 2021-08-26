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Соус тартар на сметане. Отличное дополнение к мясу, овощам и салатам

Соус тартар на сметане получается очень пикантным и подойдёт к различным блюдам.

Соус тартар на сметане: ингредиенты

Соус тартар на сметане

  1. Сметана – 120 г. (сто двадцать грамм)
  2. Перепелиные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Куриные яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Солёные огурцы – 2 шт. (две штуки)
  5. Лимонный сок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Зелёный лук – ½ п. (половина пучка)
  7. Оливковое масло – ½ ст. л. (пол столовой ложки)
  8. Дижонская горчица – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  9. Зелень – ½ п. (половина пучка)
  10. Чёрный молотый перец – по вкусу
  11. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Куриные яйца отварите вкрутую. После очистите и отделите желтки.
  • Отделите желтки от белков перепелиных яиц. Оставьте их сырыми. Объедините с отваренными куриными желтками. Добавьте дижонскую горчицу и перемешайте.
  • Влейте растительное масло и при добавлении хорошо перемешайте.
  • Солёные огурцы мелко нарежьте. На мелкой тёрке натрите отложенные белки. Всю зелень и лук мелко нарежьте. Переложите в остальным ингредиентам и перемешайте.
  • Добавьте лимонный сок и сметану. Всё снова хорошо перемешайте.

Соус тартар на сметане — невероятно вкусный и ароматный.

Соус тартар на сметане. Отличное дополнение к мясу, овощам и салатам 2

Приятного аппетита!

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