Соус тартар на сметане. Отличное дополнение к мясу, овощам и салатам

Соус тартар на сметане получается очень пикантным и подойдёт к различным блюдам.
Соус тартар на сметане: ингредиенты
- Сметана – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Перепелиные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Куриные яйца – 2 шт. (две штуки)
- Солёные огурцы – 2 шт. (две штуки)
- Лимонный сок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Зелёный лук – ½ п. (половина пучка)
- Оливковое масло – ½ ст. л. (пол столовой ложки)
- Дижонская горчица – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Зелень – ½ п. (половина пучка)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриные яйца отварите вкрутую. После очистите и отделите желтки.
- Отделите желтки от белков перепелиных яиц. Оставьте их сырыми. Объедините с отваренными куриными желтками. Добавьте дижонскую горчицу и перемешайте.
- Влейте растительное масло и при добавлении хорошо перемешайте.
- Солёные огурцы мелко нарежьте. На мелкой тёрке натрите отложенные белки. Всю зелень и лук мелко нарежьте. Переложите в остальным ингредиентам и перемешайте.
- Добавьте лимонный сок и сметану. Всё снова хорошо перемешайте.
Соус тартар на сметане — невероятно вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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